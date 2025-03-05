Справжнє сафарі: подружжя помітило на задньому дворі слона і жирафа (фото)

Деон Гелденбойс і Кім Сміт живуть недалеко від заповідника. За їхніми словами, на своєму подвір'ї вони зустрічали левицю, жирафа, циветту, дикобраза, а також величезного африканського слона.

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Пара з Південної Африки зафіксувала на приховану камеру неймовірну кількість диких тварин, які регулярно з'являються біля їхнього будинку. Про це пише Newsweek.

Деон Гелденбойс і Кім Сміт, які живуть неподалік від Національного парку Крюгера, встановили камери спостереження Ring, щоб зняти на відео "незвичайних відвідувачів". Результати виявилися дивовижними: записи показали левицю, жирафа, вівера, дикобраза, а також величезного африканського слона, який прийшов уночі перекусити гілками біля їхнього будинку.

"Я якраз збирався вийти в гараж, коли побачив левицю, яка йшла моєю під'їзною доріжкою", — розповів Гелденбойс.

За його словами, одним із моментів, що найбільше запам'ятовується, стала поява леопарда, який гуляє при місячному світлі.

Хоча подружжя насолоджується близькістю до дикої природи, воно визнає, що такі візити іноді приносять незручності. Слони, наприклад, нерідко знищують рослини біля будинку, особливо в посушливий сезон.

Слони нерідко знищують рослини біля будинку Фото: Ring

Відзняті кадри викликали інтерес Всесвітнього фонду дикої природи (WWF). Таня Сміт, старший радник з Африки британського відділення WWF, зазначила, що такі сцени демонструють важливість співіснування людини і природи.

"Ці кадри — не тільки захопливе видовище, а й нагадування про необхідність захищати дикі місця і знаходити способи жити в гармонії з природою", — підкреслила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка тримає на руках гігантського білого кролика. Користувачі соцмереж сперечалися про справжність вірусного ролика. Деякі серйозно повірили в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів з гумором.

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