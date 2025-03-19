Найдорожча у світі: собаку-гібрида продали за рекордну суму (фото)

Чоловік на ім'я Сатіш володіє розплідником, у якому міститься понад 150 різних порід. Нещодавно він поповнив свою колекцію рідкісних собак.

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Індійський кінолог і собаківник Сатіш із міста Бенгалуру придбав найдорожчого собаку у світі за рекордну суму — 500 млн рупій (понад 240 млн гривень). Унікальний вихованець на прізвисько Кадабомба Окамі є гібридом вовка і кавказької вівчарки, що робить його першим у світі собакою такого роду. Про це пише The Sun.

Окамі, народжена в США, була продана в Індію через брокера в лютому. Восьмимісячне цуценя вже важило 75 кг і мало зріст 30 дюймів (76 см). За словами Сатіша, Окамі — надзвичайно рідкісна порода, яка має вигляд точнісінько як вовк, і раніше така собака не продавалася ще ніде у світі.

Новий вихованець став сенсацією: Сатіш активно демонструє його на різних заходах, включно з кінопрем'єрами. Один із роликів, у якому Окамі виходить на червону килимову доріжку, зібрав майже 3 мільйони переглядів в Інтернеті.

Гібрид вовка і кавказької вівчарки Фото: Tv9 Kannada

Чоловік є президентом Індійської асоціації собаківників і відомий своєю любов'ю до рідкісних і унікальних порід собак. У його розпліднику Cadabom's міститься понад 150 різних порід, включно з рідкісним різновидом чау-чау, схожим на Циньлінську панду.

Хоча Сатіш припинив займатися розведенням собак близько десяти років тому, він заробляє значні суми, просто демонструючи рідкісні породи публіці. Усіх собак утримують на фермі площею сім акрів, де в кожної є особистий розплідник. Територія охороняється і перебуває під постійним відеоспостереженням.

Різновид чау-чау, схожий на Циньлінську панду Фото: Tv9 Kannada

Сатіш також приділяє особливу увагу харчуванню своїх тварин, вважаючи за краще годувати їх сирою їжею замість пакетованих кормів. Окамі, наприклад, щодня з'їдає три кілограми сирого курячого м'яса.

"Люди завжди цікавляться моїми собаками, вони роблять селфі, фотографії, і в підсумку ми привертаємо більше уваги, ніж зірки кіно", — каже Сатіш.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя помітило на задньому дворі слона і жирафа. Деон Гелденбойс і Кім Сміт живуть недалеко від заповідника. За їхніми словами, на своєму подвір'ї вони зустрічали левицю, жирафа, дикобраза, а також величезного африканського слона.

Також стало відомо, що кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста. Майкл Гарді помітив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.