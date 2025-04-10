Нападають на тварин і засмічують ґрунт: домашні собаки псують екологію, — учені

Вплив домашніх собак на довкілля значний: вони турбують диких тварин, забруднюють водойми та збільшують викиди вуглецю.

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Собаки чинять великий і негативний вплив на навколишнє середовище, зробили висновок вчені факультету молекулярних і біологічних наук Університету Кертіна в Австралії.

"Вплив домашніх собак на навколишнє середовище набагато сильніший, підступніший і тривожніший, ніж вважається", — вказують фахівці.

Як приклад наводиться проблема виживання пінгвінів в Австралії. Це стало досить поширеним явищем: домашні собаки нападають на тварин і останнім часом через це померла рекордна кількість птахів.

Собачі фекалії негативно шкідливі для ґрунту і рослин Фото: worldrecordacademy.org

Найвища смертність була саме від нападів собак, на другому місці — зіткнення з автомобілями.

У США також дослідження показали, що інсектициди з ліків від бліх і кліщів вбивають водних безхребетних під час потрапляння в річки та озера. Собачі фекалії негативно впливають на стан ґрунту і ріст рослин.

Негативно впливає на екологію і виробництво сухих кормів для собак. Екологічний слід від нього приблизно вдвічі перевищує площу суші Великої Британії.

"Але багато чого з того, про що ми говоримо, можна поліпшити поведінкою власників", — підкреслює один з авторів дослідження Білл Бейтман.

Найдоступнішим способом пом'якшення найгірших наслідків стане прогулянка з собаками на повідку подалі від птахів, які гніздяться або влаштовуються на нічліг.

Фокус раніше писав про генетичні відмінності собак, що мешкають у Чорнобильській зоні відчуження. У цьому районі мешкає близько 800 напівдиких собак.

В Індії кінолог Сатіш із міста Бенгалуру купив найдорожчого собаку у світі — суміш вовка і кавказької вівчарки. Ціна вихованця — 500 млн рупій (понад 240 млн гривень).