"Зазнали еволюції": собаки з Чорнобиля мають генетичні зміни, що не піддаються поясненням, — вчені

Популяція здичавілих собак, яка мешкає на території Чорнобильської зони відчуження, генетично відрізняється від своїх родичів за її межами.

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Про це свідчать результати нового дослідження, пише науковий вісник IFL Science.

Видання зазначає, що під час масово відселення людей із зони відчуження у 1986 році безхатьками стали тисячі собак, яких люди в навколишніх селах тримали у своїх подвір’ях. Полишені напризволяще в опроміненій зоні навколо атомної електростанції, ці собаки сформували стійку популяцію, що існує до сьогодні.

За останніми оцінками, йдеться про близько 800 напівздичавілих собак, які нишпорять зокрема і найбільш забрудненими районами зони навколо ЧАЕС.

Нове дослідження показало, що за останні чотири десятиліття ці собаки "зазнали швидкої еволюції" і зараз генетично відрізняються від інших собак у всьому світі.

Профіль їх ДНК настільки змінився, що тепер їх можна вирізняти саме за складом генів.

Собаки — не єдиний вид, який трансформувався в умовах суворого середовища Чорнобиля. Деякі птахи в зоні відчуження мають інші кишкові мікробіоми, деревні жаби змінили колір, а вовки розвинули змінену імунну систему.

Посилення мутацій внаслідок впливу радіації здається очевидним поясненням цих змін, але нове дослідження не підтверджує цю гіпотезу. Дослідники оцінили рівень накопичених мутацій у двох усталених популяціях собак в чорнобильській зоні і не знайшли доказів того, що саме це стало рушійною силою змін.

Справжня причина генетичних змін у чорнобильських тварин залишається невідомою, хоча вчені знайшла деякі докази того, що це може бути наслідком спрямованого відбору. Але для підтвердження цієї теорії знадобиться додаткове розслідування.

Нагадаємо, дослідники виявили невідому популяцію людей у Сахарі.

Фокус також писав про те, що вчені створили "ДНК-ножиці" для боротьби з раком і його вивчення.