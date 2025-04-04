Дослідники виявили невідому популяцію людей у Сахарі: вони були ізольовані 7000 років

Учені виявили давній людський рід у Північній Африці, що проливає світло на динаміку популяції під час Африканського вологого періоду. Це генетичне дослідження доводить існування раніше невідомої групи людей в Центральній Сахарі понад 7000 років тому.

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Про це пише Arkeonews.

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Зосереджуючись на двох стародавніх лівійських муміях, дослідження дає уявлення про життя в часи, коли Сахара була родючою саваною, багатою на джерела води, які підтримували людське проживання.

Результати дослідження ставлять під сумнів наявні теорії про міграцію в регіоні. На відміну від попередніх інтерпретацій, генетичні дані цих людей не показують жодних слідів походження з територій розташованих на південь від Сахари.

Це свідчить про те, що замість того, щоб бути коридором для масштабних міграцій, Зелена Сахара була простором, де скотарство поширювалося через культурну взаємодію. Дослідження вказує на генетичну відмінність північноафриканських популяцій і обмежений обмін генів між ними та групами на південь від Сахари.

Особливо вражаючим відкриттям є низька присутність неандертальської ДНК в геномах людей зі скельного притулку Такаркорі. Це вказує на те, що вони були частиною ізольованої популяції з глибокою генетичною спадкоємністю, що сягає кінця льодовикового періоду.

Зосереджуючись на двох стародавніх лівійських муміях, дослідження дає уявлення про життя в часи, коли Сахара була родючою саваною, багатою на джерела води, які підтримували людське проживання Фото: Archaeological Mission in the Sahara, Sapienza University of Rome

Хоча ця лінія вже не існує у своєму первісному вигляді, сліди її генетичної спадщини залишаються в сучасних північноафриканських популяціях. Виявлено подальші зв'язки між цими особами та 15000-річними знахідками з печери Тафоралт у Марокко. Попри квітуче середовище Зеленої Сахари, дослідження припускає, що генетичний обмін між північноафриканськими та субсахарськими групами залишався обмеженим.

Йоганнес Краузе з Інституту еволюційної антропології Макса Планка зазначає, що хоча ранні північноафриканські популяції перебували в ізоляції, вони все ж зберегли сліди неандертальського походження завдяки контактам з групами за межами Африки. Цей висновок поглиблює наше розуміння давніх людських взаємодій та адаптацій.

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У міру того, як Сахара перетворювалася із зеленого ландшафту на посушливу пустелю, збереження стародавньої ДНК ставало дедалі складнішим завданням. Це дослідження є важливою віхою в генетичних дослідженнях, надаючи важливу інформацію про людську міграцію та культурну еволюцію в цьому історично важливому регіоні.

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