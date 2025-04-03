Обсидіан приховував секрети: вчені знайшли докази доконтактної торгівлі серед корінних народів Канади

Нещодавній аналіз обсидіанових артефактів в провінції Альберта надав докази існування розгалужених торгівельних мереж серед корінних громад задовго до контактів з європейцями. Дослідники вивчили поширення цих артефактів, щоб зрозуміти його роль у соціальній та економічній взаємодії в регіоні.

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Про це пише Arkeonews.

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Учені проаналізували обсидіанові артефакти з 285 археологічних пам'яток провінції та виявили, що більшість зразків походять з Ведмежої ущелини в Айдахо, Обсидіанової скелі у Вайомінгу та двох джерел у Британській Колумбії: Піку Анахім та гори Едзіза.

Археолог Тімоті Аллан з Ember Archaeology зазначив, що "величезні масштаби торгівлі обсидіаном свідчать про те, що, ймовірно, мільйони людей контактували один з одним". Отримані дані ілюструють широко розгалужену мережу, яка сприяла переміщенню матеріалів на величезні відстані.

Відстежуючи рух обсидіану, вчені отримують глибше розуміння того, як ці спільноти взаємодіяли, обмінювалися товарами та підтримували далекосяжні зв'язки Фото: Kyle Forsythe

Дослідження виявило тісний зв'язок між поширенням обсидіану та спільним полюванням на бізонів, особливо в південному регіоні Східних Схилів. Обсидіан з Ведмежої Балки, що становить 61,8% проаналізованих артефактів, був найбільш часто використовуваним матеріалом.

Наявність обсидіану на місцях, куди зганяли стада бізонів для спільного полювання, свідчить про те, що ці місця відігравали важливу роль у торгівлі. Майже половина місць, що містять обсидіан з Ведмежої Балки, знаходяться в межах 10 кілометрів від цих общинних мисливських територій, що демонструє зв’язок систем полювання та обміну.

Між північною та південною Альбертою існували відмінності в моделях торгівлі. У той час як південні джерела обсидіану з'являлися у значних кількостях, матеріали з північних регіонів були менш поширеними, їх часто знаходили у менших родовищах.

Ця розбіжність вказує на різну динаміку торгівлі між корінними громадами. Досягнення в портативній технології рентгенівської флуоресценції (XRF) дозволили археологам уточнити своє розуміння цих торгових шляхів, що зробить майбутні дослідження точнішими.

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Це дослідження проливає світло на складні економічні та соціальні структури, що існували серед корінних народів доконтактної Північної Америки. Відстежуючи рух обсидіану, вчені отримують глибше розуміння того, як ці спільноти взаємодіяли, обмінювалися товарами та підтримували далекосяжні зв'язки.

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