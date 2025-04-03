Породили нові питання: невідомий вид людини використовував складні знаряддя праці (фото)
Нещодавнє відкриття в Китаї виявило докази виготовлення інструментів, які раніше вважалися відсутніми в цьому регіоні, що розкриває технологічні можливості ранніх людських популяцій. Ця знахідка, що датується 50000-60000 роками тому, свідчить про те, що інновації середнього палеоліту не обмежувалися Європою та Близьким Сходом.
Про це пише Live Science.
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Команда археологів, серед яких Хао Лі з Інституту досліджень Тибетського нагір'я та Цицзюнь Руань з Інституту культурних реліквій та археології провінції Юньнань, розкопала набір скребків Кіна на археологічній ділянці Лонгтан на південному заході Китаю.
Ці кам'яні інструменти, відомі своєю довговічністю і можливістю перезаточування, раніше пов'язували з неандертальцями в Європі. Оптико-люмінесцентне датування, проведене Бо Лі з Університету Воллонгонга, підтвердило вік артефактів, віднісши їх до періоду середнього палеоліту.
Подальший аналіз, проведений такими фахівцями, як Келіанг Чжао з Китайського інституту палеонтології хребетних і палеоантропології, показав, що середовище Лонгтан було подібним до європейських стоянок, де зазвичай знаходять скребки Кіна.
Скребки Кіна — це товсті, асиметричні кам'яні знаряддя з гострими краями, які часто використовувалися для обробки шкур тварин, м'яса, дерева та кісток. Ці знаряддя були необхідними для високомобільних мисливців-збирачів, дозволяючи їм ефективно використовувати ресурси.
Мікроскопічне дослідження, проведене Елен Монод з Університету Ровіра-і-Віргілі в Іспанії, підтвердило сліди зносу, що відповідають таким видам діяльності, як обробка м'яса та вишкрібання шкур.
Наявність цих інструментів у Китаї порушує важливі питання про те, як ця технологія потрапила в регіон. Одна з версій полягає в тому, що вона була незалежно розроблена місцевим населенням, тоді як інша припускає, що вона була інтродукована через контакт з іншими групами.
Це відкриття збігається з іншою нещодавньою знахідкою у Східній Азії — виявленням інструментів Леваллуа в печері Гуан'їньдун у провінції Гуйчжоу. Разом ці відкриття свідчать про те, що технологічний ландшафт стародавньої Східної Азії був більш різноманітним, ніж вважалося раніше.Важливо
Відсутність людських останків у Лонгтані залишає відкритим питання про те, хто створив ці інструменти. У той час як скребки Кіна в Європі пов'язують з неандертальцями, цілком можливо, що за їх виробництво в Китаї відповідали денисівці або поки що неідентифікований людський вид.
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