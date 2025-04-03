Породили нові питання: невідомий вид людини використовував складні знаряддя праці (фото)

Нещодавнє відкриття в Китаї виявило докази виготовлення інструментів, які раніше вважалися відсутніми в цьому регіоні, що розкриває технологічні можливості ранніх людських популяцій. Ця знахідка, що датується 50000-60000 роками тому, свідчить про те, що інновації середнього палеоліту не обмежувалися Європою та Близьким Сходом.

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Команда археологів, серед яких Хао Лі з Інституту досліджень Тибетського нагір'я та Цицзюнь Руань з Інституту культурних реліквій та археології провінції Юньнань, розкопала набір скребків Кіна на археологічній ділянці Лонгтан на південному заході Китаю.

Ці кам'яні інструменти, відомі своєю довговічністю і можливістю перезаточування, раніше пов'язували з неандертальцями в Європі Фото: Pei-Yuan Xiao

Ці кам'яні інструменти, відомі своєю довговічністю і можливістю перезаточування, раніше пов'язували з неандертальцями в Європі. Оптико-люмінесцентне датування, проведене Бо Лі з Університету Воллонгонга, підтвердило вік артефактів, віднісши їх до періоду середнього палеоліту.

Подальший аналіз, проведений такими фахівцями, як Келіанг Чжао з Китайського інституту палеонтології хребетних і палеоантропології, показав, що середовище Лонгтан було подібним до європейських стоянок, де зазвичай знаходять скребки Кіна.

Оптико-люмінесцентне датування, проведене Бо Лі з Університету Воллонгонга, підтвердило вік артефактів, віднісши їх до періоду середнього палеоліту Фото: Hao Li

Скребки Кіна — це товсті, асиметричні кам'яні знаряддя з гострими краями, які часто використовувалися для обробки шкур тварин, м'яса, дерева та кісток. Ці знаряддя були необхідними для високомобільних мисливців-збирачів, дозволяючи їм ефективно використовувати ресурси.

Мікроскопічне дослідження, проведене Елен Монод з Університету Ровіра-і-Віргілі в Іспанії, підтвердило сліди зносу, що відповідають таким видам діяльності, як обробка м'яса та вишкрібання шкур.

Подальший аналіз показав, що середовище Лонгтан було подібним до європейських стоянок, де зазвичай знаходять скребки Кіна Фото: Hao Li

Наявність цих інструментів у Китаї порушує важливі питання про те, як ця технологія потрапила в регіон. Одна з версій полягає в тому, що вона була незалежно розроблена місцевим населенням, тоді як інша припускає, що вона була інтродукована через контакт з іншими групами.

Вчений збирає зразки з Лонгтана для люмінесцентного датування у своїй лабораторії Фото: Qijun Ruan Дослідницька група демонструє артефакти з Лонгтану Фото: Hao Li

Це відкриття збігається з іншою нещодавньою знахідкою у Східній Азії — виявленням інструментів Леваллуа в печері Гуан'їньдун у провінції Гуйчжоу. Разом ці відкриття свідчать про те, що технологічний ландшафт стародавньої Східної Азії був більш різноманітним, ніж вважалося раніше.

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Відсутність людських останків у Лонгтані залишає відкритим питання про те, хто створив ці інструменти. У той час як скребки Кіна в Європі пов'язують з неандертальцями, цілком можливо, що за їх виробництво в Китаї відповідали денисівці або поки що неідентифікований людський вид.

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