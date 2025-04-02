Знайшли завдяки шторму: на Балтійському узбережжі виявили кинджал галльштатської культури
Біля узбережжя Балтійського моря після того, як шторм спричинив обвал частини скелі, виявили кинджал галльштатської культури. Артефакт, якому майже 2800 років, дає змогу зазирнути у давню європейську культуру, яка стояла на межі пізньої бронзової та ранньої залізної доби.
Про це пише Heritage Daily.
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Відкриття зробив Яцек Уковський, президент Асоціації охорони пам’яток Св. Кордули, що займається дослідженням пам'яток у Камені-Поморському.
Експерти визначили, що зброя належить до періоду Гальштат С, часу, коли ранні кельтські впливи почали формувати європейські суспільства.
Кинджал, довжиною 24,2 см, має складні гравіювання, що покривають як лезо, так і руків'я. Візерунки включають лінійні півмісяці та хрестоподібні фігури, що нагадують зірки.
На думку Гжегожа Курки, директора Каменського музею історії землі, ці декоративні елементи можуть вказувати на зв'язок з культом сонця, натякаючи на ритуальне значення.
"Справжній витвір мистецтва! З погляду виготовлення, він дуже якісний, гарно орнаментований. Кожен вигравіруваний елемент відрізняється. Що стосується знахідок у Польщі, то я не зустрічав такого кинджала", — заявив дослідник.
Подальший аналіз визначить точний склад сплаву та його походження. Деякі дослідники припускають, що кинджал міг бути виготовлений у майстерні на півдні Європи перед тим, як потрапити до регіону давніми торгівельними шляхами.Важливо
Це відкриття висвітлює багату історію Західного Помор'я, надаючи цінну інформацію про культурні та мистецькі традиції ранніх європейських цивілізацій. У ході подальших досліджень експерти сподіваються дізнатися більше про значення цього артефакту.
Раніше Фокус писав про знайдені у Німеччині кинджали яким 3000 років. Відкриття сталося поблизу Кутенхольца, муніципалітету в районі Штаде.
Також ми розповідали про дослідження першого іспанського міста в Еквадорі. Воно було засноване у 1534 році на рівнинах Сан-Мігель.