Знайшли завдяки шторму: на Балтійському узбережжі виявили кинджал галльштатської культури

Біля узбережжя Балтійського моря після того, як шторм спричинив обвал частини скелі, виявили кинджал галльштатської культури. Артефакт, якому майже 2800 років, дає змогу зазирнути у давню європейську культуру, яка стояла на межі пізньої бронзової та ранньої залізної доби.

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Про це пише Heritage Daily.

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Відкриття зробив Яцек Уковський, президент Асоціації охорони пам’яток Св. Кордули, що займається дослідженням пам'яток у Камені-Поморському.

Експерти визначили, що зброя належить до періоду Гальштат С, часу, коли ранні кельтські впливи почали формувати європейські суспільства.

Кинджал, довжиною 24,2 см, має складні гравіювання, що покривають як лезо, так і руків'я. Візерунки включають лінійні півмісяці та хрестоподібні фігури, що нагадують зірки.

На думку Гжегожа Курки, директора Каменського музею історії землі, ці декоративні елементи можуть вказувати на зв'язок з культом сонця, натякаючи на ритуальне значення.

"Справжній витвір мистецтва! З погляду виготовлення, він дуже якісний, гарно орнаментований. Кожен вигравіруваний елемент відрізняється. Що стосується знахідок у Польщі, то я не зустрічав такого кинджала", — заявив дослідник.

Подальший аналіз визначить точний склад сплаву та його походження. Деякі дослідники припускають, що кинджал міг бути виготовлений у майстерні на півдні Європи перед тим, як потрапити до регіону давніми торгівельними шляхами.

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Це відкриття висвітлює багату історію Західного Помор'я, надаючи цінну інформацію про культурні та мистецькі традиції ранніх європейських цивілізацій. У ході подальших досліджень експерти сподіваються дізнатися більше про значення цього артефакту.

Раніше Фокус писав про знайдені у Німеччині кинджали яким 3000 років. Відкриття сталося поблизу Кутенхольца, муніципалітету в районі Штаде.

Також ми розповідали про дослідження першого іспанського міста в Еквадорі. Воно було засноване у 1534 році на рівнинах Сан-Мігель.