Породили новые вопросы: неизвестный вид человека использовал сложные орудия труда (фото)

Недавнее открытие в Китае обнаружило доказательства изготовления инструментов, которые ранее считались отсутствующими в этом регионе, что раскрывает технологические возможности ранних человеческих популяций. Эта находка, датируемая 50000-60000 годами назад, свидетельствует о том, что инновации среднего палеолита не ограничивались Европой и Ближним Востоком.

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Об этом пишет Live Science.

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Команда археологов, среди которых Хао Ли из Института исследований Тибетского нагорья и Цицзюнь Руань из Института культурных реликвий и археологии провинции Юньнань, раскопала набор скребков Кина на археологическом участке Лонгтан на юго-западе Китая.

Эти каменные инструменты, известные своей долговечностью и возможностью перезатачивания, ранее связывали с неандертальцами в Европе Фото: Pei-Yuan Xiao

Эти каменные инструменты, известные своей долговечностью и возможностью перезатачивания, ранее связывали с неандертальцами в Европе. Оптико-люминесцентное датирование, проведенное Бо Ли из Университета Воллонгонга, подтвердило возраст артефактов, отнеся их к периоду среднего палеолита.

Дальнейший анализ, проведенный такими специалистами, как Келианг Чжао из Китайского института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии, показал, что среда Лонгтан была подобна европейским стоянкам, где обычно находят скребки Кина.

Оптико-люминесцентное датирование, проведенное Бо Ли из Университета Воллонгонга, подтвердило возраст артефактов, отнеся их к периоду среднего палеолита Фото: Hao Li

Скребки Кина — это толстые, асимметричные каменные орудия с острыми краями, которые часто использовались для обработки шкур животных, мяса, дерева и костей. Эти орудия были необходимы для высокомобильных охотников-собирателей, позволяя им эффективно использовать ресурсы.

Микроскопическое исследование, проведенное Элен Монод из Университета Ровира-и-Виргили в Испании, подтвердило следы износа, соответствующие таким видам деятельности, как обработка мяса и выскабливание шкур.

Дальнейший анализ показал, что среда Лонгтан была подобна европейским стоянкам, где обычно находят скребки Кина Фото: Hao Li

Наличие этих инструментов в Китае поднимает важные вопросы о том, как эта технология попала в регион. Одна из версий заключается в том, что она была независимо разработана местным населением, тогда как другая предполагает, что она была интродуцирована через контакт с другими группами.

Ученый собирает образцы из Лонгтана для люминесцентного датирования в своей лаборатории Фото: Qijun Ruan Исследовательская группа демонстрирует артефакты из Лонгтана Фото: Hao Li

Это открытие совпадает с другой недавней находкой в Восточной Азии — обнаружением инструментов Леваллуа в пещере Гуаньиньдун в провинции Гуйчжоу. Вместе эти открытия свидетельствуют о том, что технологический ландшафт древней Восточной Азии был более разнообразным, чем считалось ранее.

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Отсутствие человеческих останков в Лонгтане оставляет открытым вопрос о том, кто создал эти инструменты. В то время как скребки Кина в Европе связывают с неандертальцами, вполне возможно, что за их производство в Китае отвечали денисовцы или пока еще неидентифицированный человеческий вид.

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