Диета подвела: ученые узнали, почему самые большие человекоподобные приматы не выжили

Самым большим видом человекообразных обезьян, которые когда-либо ходили по Земле, считается Gigantopithecus blacki. Ростом более 3 метров и весом до 300 килограммов, этот вымерший вид легко мог бы затмить современных горилл, орангутангов, шимпанзе и бонобо.

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Гигантопитек блекси, которого часто называют "живым Кинг-Конгом", тесно связан с орангутангами. В ремейке "Книги джунглей" 2016 года персонаж Король Луи даже был смоделирован на основе этой массивной обезьяны, пишет IFLScience.

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Доцент Кира Вестевей из Университета Маккуори, которая изучала G. blacki, заметила: "Книга джунглей фактически сделала его великим орангутангом. Мы не знаем, насколько G. blacki был бы похож на орангутанга, но он точно был понтийским, то есть принадлежал к правильному семейству. Относительно оранжевого меха — мы действительно не знаем".

Отсутствие сохранившихся останков и несколько тысяч окаменелых зубов с четырьмя челюстными костями как единственные доказательства существования этого вида, оставляет многое о доисторическом гиганте окутанным тайной. Ученые оценили размер гигантопитека на основе этих останков, сравнивая их с другими человекообразными обезьянами, живущими на планете Земля.

Первые свидетельства о гигантопитеках появились в 1935 году, когда антрополог Ральф фон Кенигсвальд обнаружил необычный образец в традиционной китайской аптеке в Гонконге. Ошибочно названные "зубами дракона", он идентифицировал как зубы неизвестного вымершего вида обезьян. Исследователь назвал его гигантопитеком (Gigantopithecus).

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Считается, что гигантопитек жил в Восточной Азии, в частности на юге Китая, примерно 2 миллиона лет назад до своего вымирания в раннем и среднем плейстоцене, между 300 000 и 100 000 лет назад.

Согласно исследованию, опубликованному в январе 2024 года, климатические изменения в регионе около 600 000 лет назад, вероятно, привели к вымиранию гигантопитеков. Все более изменчивый климат вызвал изменения в растительном мире леса, что привело к засушливым периодам, когда фруктов, основного источника пищи для гигантопитеков, становилось немного.

В отличие от орангутангов, которые могли приспособиться, питаясь альтернативной пищей — побегами, листьями, цветами, орехами, семенами и насекомыми, гигантопитеки не смогли приспособиться и в конце концов вымерли.

Некоторые считают, что гигантопитек мог вдохновить легенды об обезьяноподобных существах, таких как снежный человек или йети. Другие предполагают, что гигантопитек мог мигрировать через Берингов мост в Северную Америку, подобно доисторическим людям, и стать известным как снежный человек. Однако нет никаких конкретных доказательств в поддержку этой теории, как и никаких доказательств того, что снежный человек когда-либо существовал.

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