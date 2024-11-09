Работают лучше лишь под надзором: ученые выявили уникальную черту у шимпанзе

Шимпанзе уже не одно десятилетие вызывают у науки интерес из-за своей схожести с нами. Однако недавно ученые выявили у них черту, которая считалась присуща только людям.

Недавнее исследование ученых дало им необычное представление о том, как шимпанзе выполняют задания и как это зависит от наблюдения за ними со стороны человека. Исследователи из Университета Киото обнаружили, что шимпанзе демонстрируют повышенную производительность при выполнении сложных компьютерных задач в присутствии большой аудитории, в то время как их производительность при выполнении более простых задач снижается в аналогичных условиях, пишет ScienceBlog.

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Исследование, опубликованное в журнале iScience, длившееся шесть лет и включавшее тысячи сеансов изучения приматов, выявило необычные параллели между шимпанзе и людьми в их реакции на социальное наблюдение, что позволило ученым предположить эволюционную основу влияния аудитории на выполнение заданий. Ведущий исследователь Кристен Лин отметила неожиданный характер этих результатов, особенно учитывая, что обычно считается, что шимпанзе не подвержены влиянию взглядов других видов.

Животные лучше справлялись со сложными заданиями, когда за ними наблюдала большая группа, что говорит о том, что давление, оказываемое наблюдением, может повысить концентрацию и мотивацию, подобно тому, как некоторые люди лучше работают под давлением. Результаты исследования указывают на то, что социальная осведомленность и тревожность при выполнении заданий могут иметь более глубокие корни в эволюции приматов, чем считалось ранее.

На специализированном объекте исследования шимпанзе ежедневно взаимодействовали с людьми, проводя эксперименты с сенсорными экранами, получая в качестве поощрения пищевые вознаграждения. Исследователь Акихо Мурамацу объяснила, что такая обстановка позволяет животным привыкнуть к людям-наблюдателям, что делает ее идеальной средой для изучения влияния присутствия человека на их когнитивную деятельность. Полученные результаты помогли более широкому пониманию учеными социального поведения животных и его эволюционного значения.

Однако положительное влияние аудитории имело и свои пределы. При выполнении более простых задач шимпанзе демонстрировали снижение точности по мере роста числа зрителей, что напоминает феномен, наблюдаемый у людей, когда чрезмерное давление может ухудшить выполнение простых задач. Исследователь Шинья Ямамото отметил: "Наши результаты позволяют предположить, что то, насколько люди заботятся о свидетелях и зрителях, может быть не столь специфично для нашего вида". Он подчеркнуд, что такая социальная чувствительность может быть более универсальной, чем считалось ранее.

Подобные выводы подчеркивают, что социальная чувствительность, связанная с производительностью, может распространяться на самые разные виды, указывая на эволюционный континуум. В подтверждение этих выводов исследования человеческой производительности также показали, что сложные или увлекательные задачи часто улучшают результаты под пристальным вниманием, в то время как простые задачи могут страдать от этого — эта закономерность также наблюдается в производительности на рабочем месте и в социальной среде. Этот эффект, известный как "социальная фасилитация", отлично описывает общие психологические реакции на социальную среду у разных видов живых существ.

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