Злая шутка природы. На Земле найден новый вид птиц, распыляющих мощный нейротоксин

Ученые обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи два новых вида птиц, вооруженных мощным нейротоксином, который в высоких концентрациях может вызывать сильные конвульсии и даже смерть.

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В тропических лесах Новой Гвинеи обнаружены два новых вида ядовитых птиц. Эти пернатые изверги обладают серьезным запасом нейротоксина, что делает их одними из самых ядовитых птиц в мире. Познакомьтесь с регентским свистуном (Pachycephala schlegelii) и румяноногим колокольчиком (Aleadryas rufinucha) – новыми членами клуба ядовитых птиц, пишет IFL Science.

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Эти плохие ребята вооружены батрахотоксином – токсином, который настолько силен, что был назван в честь греческого слова "лягушка" (Batrachos). Это один из самых сильных нейротоксинов, известных науке, и впервые он был обнаружен у лягушек с ядовитым дротиком. Но, как оказалось, птицы тоже участвуют в этом процессе.

Токсин может быть смертельным для человека в высоких концентрациях Фото: isidoreajar/iNaturalist

Считается, что птицы получают токсин из своего рациона, потребляя токсичную пищу и превращая ее в яд, который затем попадает в их ткани. Токсин может быть смертельным для человека в высоких концентрациях, вызывая сильные конвульсии и блокируя натриевые каналы в скелетных мышцах в открытом положении.

Но не бойтесь, эти птицы не настолько сильны, чтобы уничтожить нас. Однако, возможно, они все же используют свой токсин в качестве защитного механизма. Местные жители говорят, что их мясо жжет, как чили, и обращаться с ними тоже не слишком весело. Может быть, они просто пытаются быть непривлекательными для хищников, кто знает?

Поскольку ядовитые виды птиц появляются все чаще и чаще, исследователи стремятся узнать больше о том, как и почему они используют свои нейротоксины. Но давайте не будем забывать о ручном труде. Взятие образцов у этих птиц – это не прогулка по парку.

По словам исследователя из Копенгагенского университета Касуна Бодаватта, именно близкие и личные встречи по-настоящему жалят. "Извлечение птиц из сети – дело непростое, но когда образцы приходится брать в замкнутом пространстве, вы чувствуете что-то в глазах и носу. Это немного похоже на резку лука – но с нервно-паралитическим веществом, я полагаю".

Итак, вот и все, друзья. У тропических лесов появилась пара новых летающих ужасов, и речь идет не только о комарах, ведь новые представители семейки Адамсов еще и ядовиты.

Ранее Фокус писал о том, куда прячутся птицы от дождя. Все мы замечали, что в особенно сильные ливни птицы будто исчезают, и никто не может понять куда. Исследователи ответили на этот вопрос.