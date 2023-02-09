Подставляют каплям клюв. Ученые рассказали, куда птицы прячутся от дождя

Все мы замечали, что в особенно сильные ливни птицы будто исчезают, и никто не может понять куда. Исследователи ответили на этот вопрос.

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Далеко не все жители планеты, в том числе люди, животные и птицы, предпочитают мокнуть под дождем. Если мы способны укрыться от потока капель под зонтом, то у птиц нет такой опции, пишет IFL Science.

Если они не могут достать свои маленькие резиновые сапожки и натянуть капюшон, что же они делают? Исследователи ответили на этот вопрос.

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Куда улетают птицы во время дождя?

Природа позаботилась о некоторых животных и насекомых. Например, бабочки обладают бронированными крыльями, которые способны их защитить, когда разверзнуться небеса. Однако далеко не всем в этом мире повезло, как бабочкам.

Птицы обладают довольно изящными водонепроницаемыми перьями. С помощью клюва они собирают масло из своих чистящих желез, расположенных у хвоста, а затем наносят их на свои перья. Маслянистое покрытие позволяет им отталкивать воду и оставаться относительно сухими. Но это сработает лишь в случае с не слишком сильным дождем.

Но когда приходит время сильного ливня, большинство птиц предпочитают держать свои перья сухими и укрываться. Во время проливного дождя птицы расправляют свои перья, чтобы сделать их более водостойкими. Они занимают весьма странную позицию, поворачиваясь клювом к дождю. Такая поза может показаться безрассудной, однако на самом деле она позволяет воде стекать, не проникая в перья.

Исследователи отмечают, что мокрые перья становятся холодными — вода, попадая в воздушные карманы, между ними охлаждает птиц. В результате у более мелких особей может развиться гипертония. Именно поэтому во время сильного ливня, можно увидеть, как птицы прячутся под обширными кустарниками или в густых кронах деревьев. Кроме того, они могут сбиваться в кучи, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться.

Могут ли птицы летать под дождем?

Ученые отмечают, что благодаря своей маслянистой "куртке" большинство птиц все же способны летать под дождем, по крайне мере, когда речь идет о коротких расстояниях. Например, некоторые крупные птицы, такие как гуси, утки, лебеди и чайки способны летать в дождливую погоду, о даже они способны противостоять проливным дождям.

Мокрые крылья затрудняют полет, как и падение атмосферного давления, которое, как правило, сопровождает дождь. А это значит, что полет требует больше энергии. Особенно опасно становится во время дождя и сильного ветра.

Известно, что даже морские птицы, которые привыкшие к воде и являются одними из самых лучших летунов в мире, устают от безжалостного дождя. А потому некоторые предпочитают летать в обход, чтобы избежать циклонов, а особо безрассудные птицы и вовсе устремляются в эпицентр шторма. На самом деле у них нет желания умереть, как могло бы показаться, считается, что именно эта тактика помогает им выжить, предотвращая выброс на берег, где они могли бы столкнуться с летающими обломками.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет с нашим миром, если все птицы вымрут.