Ученые рассказали, что произойдет с нашим миром, если все птицы вымрут (фото)

По оценкам ученых, в ближайшие 100 лет в мире могут исчезнуть около 1200 видов птиц, а последствия такой потери будут ужасающими, эксперты рассказали почему.

Птицы существуют на всех континентах, однако точное их количество исследователям не удалось установить. Тем не менее оценки варьируются от 50 до 428 миллиардов, пишет The Grunge.

Исследования показывают, что домовые воробьи являются самыми многочисленными на Земле, их популяция составляет 1,6 миллиарда особей. За ними следуют скворцы с популяцией 1,3 миллиарда.

В то время как количество птиц на планете кажется ошеломляющим, некоторым грозит вымирание. Так, например, по оценкам National Geographic, под угрозой исчезновения находятся киви, яванский орлан-ястреб и сейшельская пустельга. Более того, в ближайшие 100 лет могут исчезнуть около 1200 видов птиц.

Но что будет с нашим миром, если все птицы вымрут? Как подчеркивают исследователи, результат будет ужасающим.

Распространение семян прекратится

[ + – ] Одна из самых важных вещей, которую делают птицы — рассеивают семена

Одна из самых важных вещей, которую делают птицы — рассеивают семена, и делают они это разными способами. Один из способов — через фекалии. Когда птицы едят фрукты и ягоды, они также поедают содержащиеся в них семена. Однако некоторые птицы не могут переваривать семена, поэтому в конечном итоге они проходят через пищеварительную систему и попадают на землю, где прорастают новые ростки.

Кроме того, семена неизменно падают на землю, когда птицы едят фрукты, ягоды и сосновые шишки. Некоторые птицы распространяют семена, когда закапывают их на зиму. То, что они не успеют съесть, укоренится следующей весной.

Если бы у нас не было птиц, разбрасывающих семена, многим растениям и животным было бы трудно выжить.

Популяции насекомых выйдут из-под контроля

[ + – ] о всем мире птицы съедают от 400 до 500 метрических тонн жуков

Во всем мире птицы съедают от 400 до 500 метрических тонн жуков. На самом деле они едят почти столько, сколько и пауки. По оценкам специалистов, одна ласточка может съесть до 2000 цикад за один день, а балтиморская иволга — около 17 гусениц всего за 60 секунд.

Если бы все в мире птицы, которые помогают сдерживать популяцию насекомых, вымерли, вскоре нас бы наводнили вредители, способные уничтожить посевы, что приведет к дефициту некоторых источников пищи. И самое страшное, что это действительно случалось раньше. Так, в XIX веке поселенцы в Юте потеряли урожай из-за нашествия сверчков, но их спасли сотни чаек, которые прилетели и полакомились насекомыми.

Некоторые растения не будут опыляться

[ + – ] Опылять растения помогают более 900 видов птиц

Как сообщают специалисты, опылять растения помогают более 900 видов птиц. Когда птицы посещают цветы в поисках нектара, пыльца прилипает к их телам и распространяется по мере того, как они посещают больше цветов. Несколько птиц опыляют посевы в тропических районах, а опыление некоторых растений зависит от конкретных птиц. Например, нектарницы-пауколовки — единственные птицы, опыляющие растение дуриан мунджит на Борнео.

"87 из 115 основных сельскохозяйственных культур в мире зависят от опыления. Без него экосистема была бы выведена из равновесия, и мы потеряли бы множество продуктов питания, в том числе яблоки, клубнику, кофе, лук, авокадо, свеклу, цветную капусту и виноград", — объяснили ученые.

Мир будет грязнее

[ + – ] Падальщики, как и стервятники, помогают окружающей среде, потому что они не только убирают туши мертвых животных, но и удаляют с них бактерии и болезни

Некоторые птицы помогают поддерживать чистоту окружающей среды. Вы, наверное, видели стервятника на обочине дороги, пожирающего добычу. Хотя это не совсем приятное зрелище, стервятники, разбирающие мертвых животных, играют свою роль в нашем мире.

Падальщики, как и стервятники, помогают окружающей среде, потому что они не только убирают туши мертвых животных, но и удаляют с них бактерии и болезни. Стервятникам, как правило, не нужно беспокоиться о болезнях и микробах, потому что их пищеварительная система содержит кислоты, убивающие бактерии, которые могут заразить других падальщиков бешенством или другими заболеваниями. Если бы у нас не было стервятников, другие животные поедали бы мертвые туши и заражались бы вирусами и другими болезнями, которые передавались бы потом людям.

Почва и растения не смогут удобряться

[ + – ] Многих раздражает, когда птица гадить на машину, но на самом деле птичий помет полезен для экосистемы

Птичий помет хорош не только для разбрасывания семян. Многих раздражает, когда птица гадить на машину, но на самом деле птичий помет полезен для экосистемы.

Во-первых, он наполнен разными полезными веществами, такими как фосфор, который является питательным удобрением для почвы и растений. На самом деле птичий помет использовался в качестве удобрения в 1800-х годах, и одно время он был ходовым товаром. Хотя он используется не так часто, как раньше, это органическая альтернатива коммерческому удобрению.

Кроме того, птичий помет также содержит азот, который помогает семенам прорастать, где бы они ни приземлились. Этот процесс оплодотворения особенно важен в тропических лесах, где более 80% деревьев зависят от распространения семян от птиц и других животных.

Без надлежащих питательных веществ почва деградирует, а это означает, что культуры, которые мы выращиваем в ней, также теряют питательные вещества.