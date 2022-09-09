Учені розповіли, що станеться з нашим світом, якщо всі птахи вимруть (фото)

За оцінками вчених, у найближчі 100 років у світі можуть зникнути приблизно 1 200 видів птахів, а наслідки такої втрати будуть жахливими, експерти розповіли чому.

Птахи існують на всіх континентах, проте точну кількість дослідникам не вдалося встановити. Проте оцінки варіюються від 50 до 428 мільярдів, пише The Grunge.

Дослідження показують, що будинкові горобці є найчисельнішими на Землі, їхня населення становить 1,6 мільярдів особин. За ними йдуть шпаки з населенням 1,3 мільярди.

У той час, як кількість птахів на планеті здається приголомшливою, деяким загрожує вимирання. Так, наприклад, за оцінками National Geographic, під загрозою зникнення знаходяться ківі, яванський орлан-яструб і боривітер сейшельський. Ба більше, протягом найближчих 100 років можуть зникнути приблизно 1 200 видів птахів.

Але що буде з нашим світом, якщо всі птахи вимруть? Як підкреслюють дослідники, результат буде жахливим.

Поширення насіння припиниться

[ + – ] Одна з найважливіших речей, яку роблять птахи, — розсіюють насіння

Одна з найважливіших речей, яку роблять птахи — розсіюють насіння, і роблять це різними способами. Один із способів — через фекалії. Коли птахи їдять фрукти і ягоди, вони також поїдають насіння, що міститься в них. Однак деякі птахи не можуть перетравлювати насіння, тому зрештою вони проходять через систему травлення і потрапляють на землю, де проростають нові паростки.

Крім того, насіння незмінно падає на землю, коли птахи їдять фрукти, ягоди та соснові шишки. Деякі птахи розповсюджують насіння, коли закопують його на зиму. Те, що вони не встигнуть з'їсти, укорениться наступної весни.

Якби в нас не було птахів, які розкидають насіння, багатьом рослинам і тваринам було б важко вижити.

Популяції комах вийдуть з-під контролю

[ + – ] У всьому світ птахи з'їдають від 400 до 500 метричних тонн жуків

У всьому світі птахи з'їдають від 400 до 500 метричних тонн жуків. Насправді вони їдять майже стільки, скільки павуки. За оцінками фахівців, одна ластівка може з'їсти до 2 000 цикад за день, а балтиморська іволга — майже 17 гусениць лише за 60 секунд.

Якби всі у світі птахи, які допомагають стримувати популяцію комах, вимерли, незабаром нас би затопили шкідники, здатні знищити посіви, що призведе до дефіциту деяких джерел їжі. І найстрашніше, що це справді траплялося раніше. Так, у XIX столітті поселенці в Юті втратили врожай через нашестя цвіркунів, але їх врятували сотні чайок, які прилетіли та поласували комахами.

Деякі рослини не запилятимуться

[ + – ] Запилювати рослини допомагають понад 900 видів птахів

Як повідомляють фахівці, запилювати рослини допомагають понад 900 видів птахів. Коли птахи відвідують квіти у пошуках нектару, пилок прилипає до їхніх тіл і поширюється у міру того, як вони відвідують більше квітів. Декілька птахів запилюють посіви в тропічних районах, а запилення деяких рослин залежить від конкретних птахів. Наприклад, нектарниці-павуколовки — єдині птахи, які запилюють рослину дуріан мунджит на Борнео.

"87 зі 115 основних сільськогосподарських культур у світі залежать від запилення. Без нього екосистема була б виведена з рівноваги, і ми втратили б безліч продуктів харчування, зокрема яблука, полуницю, каву, цибулю, авокадо, буряки, цвітну капусту та виноград", — пояснили вчені.

Світ буде бруднішим

[ + – ] Падальники, як і стерв'ятники, допомагають навколишньому середовищу, тому що вони не лише прибирають туші мертвих тварин, а й видаляють з них бактерії та хвороби

Деякі птахи допомагають підтримувати чистоту довкілля. Ви, мабуть, бачили стерв'ятника на узбіччі дороги, що пожирає здобич. Хоча це не зовсім приємне видовище, стерв'ятники, які розбирають мертвих тварин, відіграють свою роль у нашому світі.

Падальники, як і стерв'ятники, допомагають навколишньому середовищу, тому що вони не лише прибирають туші мертвих тварин, а й видаляють з них бактерії та хвороби. Стерв'ятникам, як правило, не потрібно турбуватися про хвороби та мікроби, тому що їх травна система містить кислоти, що вбивають бактерії, які можуть заразити інших падальників на сказ або інші захворювання. Якби в нас не було стерв'ятників, інші тварини поїдали б мертві туші та заражалися б вірусами й іншими хворобами, які передавались би людям.

Ґрунт і рослини не зможуть удобрюватися

[ + – ] Багатьох дратує, коли птах гидить на машину, але насправді пташиний послід корисний для екосистеми

Пташиний послід хороший не тільки для розкидання насіння. Багатьох дратує, коли птах гидить на машину, але насправді пташиний послід корисний для екосистеми.

По-перше, він наповнений різними корисними речовинами, такими як фосфор, який є поживним добривом для ґрунту та рослин. Насправді пташиний послід використовувався як добрива у 1800-х роках, і у свій час він був ходовим товаром. Хоча він використовується не так часто, як раніше, це органічна альтернатива комерційному добриву.

Крім того, пташиний послід також містить азот, який допомагає насінню проростати, де б воно не приземлилося. Цей процес запліднення особливо важливий у тропічних лісах, де понад 80% дерев залежить від поширення насіння від птахів та інших тварин.

Без належних поживних речовин ґрунт деградує, а це означає, що культури, які ми вирощуємо у ньому, також втрачають поживні речовини.