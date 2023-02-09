Підставляють краплях дзьоб. Вчені розповіли, куди птахи ховаються від дощу

Всі ми помічали, що особливо сильні зливи, птахи ніби зникають, і ніхто не може зрозуміти куди. Дослідники відповіли на це запитання.

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Далеко не всі жителі планети, зокрема люди, тварини та птахи, вважають за краще мокнути під дощем. Якщо ми здатні сховатися від потоку крапель під парасолькою, то птахи не мають такої опції, пише IFL Science.

Якщо вони не можуть дістати свої маленькі гумові чобітки і натягнути капюшон, що вони роблять? Дослідники відповіли на це запитання.

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Куди відлітають птахи під час дощу?

Природа подбала про деяких тварин та комах. Наприклад, метелики мають броньовані крила, які здатні їх захистити, коли розвергаються небеса. Проте далеко не всім у цьому світі пощастило, як метеликам.

Птахи мають досить витончене водонепроникне пір'я. За допомогою дзьоба вони збирають олію зі своїх чистячих залоз, розташованих біля хвоста, а потім наносять її на своє пір'я. Олійне покриття дозволяє відштовхувати воду і залишатися відносно сухими. Але це спрацює лише у випадку із не надто сильним дощем.

Але коли приходить час сильної зливи, більшість птахів вважають за краще тримати своє пір'я сухим і ховатися. Під час зливи птахи розправляють своє пір'я, щоб зробити його більш водостійким. Вони займають дуже дивну позицію, повертаючись дзьобом до дощу. Така поза може здатися безрозсудною, проте насправді вона дозволяє воді стікати, не проникаючи у пір'я.

Дослідники зазначають, що мокре пір'я стає холодним — вода, потрапляючи в повітряні кишені між ним, охолоджує птахів. В результаті у дрібніших особин може розвинутися гіпертонія. Саме тому під час сильної зливи можна побачити, як птахи ховаються під великими чагарниками або в густих кронах дерев. Крім того, вони можуть збиватися в купи, притискаючись одне до одного, щоб зігрітися.

Чи можуть птахи літати під дощем?

Вчені зазначають, що завдяки своїй олійній "куртці" більшість птахів все ж таки здатні літати під дощем, принаймні, коли йдеться про короткі відстані. Наприклад, деякі великі птахи, такі як гуси, качки, лебеді і чайки здатні літати в дощову погоду, навіть вони здатні протистояти зливам.

Мокрі крила ускладнюють політ, як і падіння атмосферного тиску, який зазвичай супроводжує дощ. А це означає, що політ потребує більше енергії. Особливо небезпечно стає під час дощу та сильного вітру.

Відомо, що навіть морські птахи, які звикли до води та є одними з найкращих літунів у світі, втомлюються від безжального дощу. А тому деякі вважають за краще літати в обхід, щоб уникнути циклонів, а особливо безрозсудні птахи і зовсім спрямовуються в епіцентр шторму. Насправді у них немає бажання померти, як могло б здатися — вважається, що саме ця тактика допомагає їм вижити, запобігаючи викиду на берег, де вони могли б зіткнутися з уламками, що літають.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться з нашим світом, якщо всі птахи вимруть.