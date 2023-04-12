Злий жарт природи. На Землі знайдено новий вид птахів, які розпилюють потужний нейротоксин

Учені виявили в тропічних лісах Нової Гвінеї два нових види птахів, озброєних потужним нейротоксином, який у високих концентраціях може спричиняти сильні конвульсії і навіть смерть.

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Так-так-так, що у нас тут? Новини, від яких у вас засльозяться очі, як від нарізаної цибулі. Приготуйтеся, друзі, тому що в тропічних лісах Нової Гвінеї виявлено два нових види отруйних птахів. Ці пернаті нелюди володіють серйозним запасом нейротоксину, що робить їх одними з найбільш отруйних птахів у світі. Познайомтеся з регентським свистуном (Pachycephala schlegelii) і рум'яноногим дзвіночком (Aleadryas rufinucha) — новими членами клубу отруйних птахів, пише IFL Science.

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Ці погані хлопці озброєні батрахотоксином — токсином, який настільки сильний, що був названий на честь грецького слова "жаба" (Batrachos). Це один із найсильніших нейротоксинів, відомих науці, і вперше його виявили в жаб із отруйним дротиком. Але, як виявилося, птахи теж беруть участь у цьому процесі.

Токсин може бути смертельним для людини у високих концентраціях Фото: isidoreajar/iNaturalist

Вважається, що птахи отримують токсин зі свого раціону, споживаючи токсичну їжу і перетворюючи її на отруту, яка потім потрапляє в їхні тканини. Токсин може бути смертельним для людини у високих концентраціях, спричиняючи сильні конвульсії і блокуючи натрієві канали в скелетних м'язах у відкритому положенні.

Але не бійтеся, ці птахи не настільки сильні, щоб знищити нас. Однак, можливо, вони все ж використовують свій токсин як захисний механізм. Місцеві жителі кажуть, що їхнє м'ясо пече, як чилі, і поводитися з ними теж не надто весело. Можливо, вони просто намагаються бути непривабливими для хижаків, хто знає?

Оскільки отруйні види птахів з'являються все частіше і частіше, дослідники прагнуть дізнатися більше про те, як і чому вони використовують свої нейротоксини. Але давайте не будемо забувати про ручну працю. Взяття зразків у цих птахів — це не прогулянка парком.

За словами дослідника з Копенгагенського університету Касуна Бодаватта, саме близькі та особисті зустрічі по-справжньому жалять. "Вилучення птахів із сітки — справа непроста, але коли зразки доводиться брати в замкнутому просторі, ви відчуваєте щось в очах і носі. Це трохи схоже на різання цибулі — але з нервово-паралітичною речовиною, я вважаю".

Отже, ось і все, друзі. У тропічних лісів з'явилася пара нових літаючих жахів, і йдеться не тільки про комарів, адже нові представники сімейки Адамсів ще й отруйні.

Раніше Фокус писав про те, куди ховаються птахи від дощу. Всі ми помічали, що особливо сильні зливи птаха ніби зникають, і ніхто не може зрозуміти куди. Дослідники відповіли на це запитання.