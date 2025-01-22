Шимпанзе в очередной раз удивили ученых: демонстрируют заразное "мокрое" поведение

Исследователи впервые в истории подтвердили заразное мочеиспускание у животных — авторы назвали результат своей работы неожиданным и захватывающим.

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Люди и нечеловеческие животные разделяют многие социальные явления, связанные с групповым образом жизни. Простыми словами, на нас сильно влияет присутствие других, причем это касается даже обыденных действий — например, зевание, ходьба, постукивание ногой и даже расширение зрачков. В новом исследовании ученые обнаружили еще одно удивительное поведение шимпанзе, пишет IFLScience.

По словам первого автора исследования и докторанта Центра исследований дикой природы Киотского университета Эны Ониши, их работа показала, что мочеиспускание у шимпанзе заразно. Команда провела наблюдательное исследование в заповеднике и заметила, что обезьяны не просто демонстрируют заразное мочеиспускание, оно также более вероятно среди особей с более низким доминированием и тех, кто физически ближе всего к инициатору процесса.

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Отметим, что заразное мочеиспускание невероятно распространено среди людей, что даже заслужило собственную итальянскую пословицу: "тот, кто не писает в компании, либо вор, либо шпион". Это поведение также широко распространено в Японии и получило признание в искусстве и культуре. В результате ученые задались вопросом: может ли что-то столь распространенное иметь эволюционные корни?

В ходе исследования ученые заметили, что шимпанзе в заповеднике Кумамото, похоже, мочились примерно в одно и то же время. В результате ученые решили уделить больше внимания этому поведению. Они провели 600 часов наблюдательных исследований, зафиксировав 1328 актов мочеиспускания и предоставив им множество данных для работы.

Результаты команды указывают на то, что акты мочеиспускания были значительно более синхронизированы, чем можно было бы ожидать, если бы шимпанзе просто мочились хаотично. Авторы также заметили, что заразное мочеиспускание было более вероятным среди тех, кто находился физически ближе всего к инициатору мочеиспускания. В то же время социальный ранг, как считают ученые, не влиял на вероятность распространения поведения. В то же время особи с более низким доминированием с большей вероятностью мочились, если это делал кто-то другой.

По словам Ониши, ученые не уверены, почему это происходит лишь среди особей с низким рангом, но одна из теорий заключается в том, что особи с высоким рангом действительно могли чаще влиять на мочеиспускание других, но у ученых не хватает доказательств. Если это так, такое поведение может указывать на форму скрытого лидерства, когда особи с высоким рангом играют роль в синхронизации поведения группы.

Другая теория заключается в том, что у особей низкого ранга есть предвзятость внимания. Простыми словами, они с большей вероятностью замечают и реагируют на поведение других. Третий возможный вариант: это также может быть связано с чертами, связанными с низким рангом, такими как различия в личности или большая мотивация к сближению с другими членами группы.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе постоянно учатся в течение всей жизни.