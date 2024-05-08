Шимпанзе постоянно учатся в течение всей жизни: сделает ли труд из них человека

Исследователи обнаружили у шимпанзе то, что ранее считалось фактором эволюции человека — они способны обучаться в течение всей своей жизни.

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Шимпанзе являются одними из самых умных обезьян на планете и, похоже, способны обучаться и оттачивать свои навыки в течение всей своей жизни — это то, что ранее считалось фактором эволюции человека, пишет Discover Magazine.

В новом исследовании команда из Французского института когнитивных наук записала на видео 70 диких шимпанзе разного возраста, которые в течение нескольких лет использовали палки для добывания пищи в Таи в Кот-д’Ивуаре в Африке. В своей работе ученые стремились выяснить, разделяют ли шимпанзе человеческие способности к непрерывному обучению, так как именно эта способность ранее была выдвинута гипотезой как фактор эволюции человека.

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Проанализировав наблюдения ученые смогли выяснить, обладают ли шимпанзе этой особенностью. Команда обнаружила, что шимпанзе начинают учиться в раннем возрасте, а затем, взрослея, продолжают оттачивать свою технику взаимодействия с инструментом, меняя хват, чтобы эффективнее обращаться с палкой. При этом некоторые методы, такие как использование палок, чтобы достать насекомых из труднодоступных мест, были освоены животными лишь к 15 годам.

В то же время, по словам соавтора исследования Матье Малерба, шимпанзе на самом деле начинают учиться чрезвычайно рано. Ученые наблюдали за годовалым детенышем, который использовал палку для добычи пищи — он был очень не точен в движениях, однако уже начал учиться вместе с матерью.

Команда отмечает, что изначально они заметили признаки того, что шимпанзе экспериментировали с захватом и движениями, чтобы эффективно извлекать пищу. О со временем животным удалось усовершенствовать свои навыки. По словам Малерба, шимпанзе могут использовать разные методы использования палок, однако в среднем им требуется около 10 лет, чтобы понять, какой хват для какого действия и еды подходит.

В то же время команда признает, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, "как происходит процесс обучения шимпанзе". Ученые до сих пор не понимают, используют ли шимпанзе рассуждения или память для совершенствования своих методов.

По словам Малерба, более ранние исследования показали, что шимпанзе используют как метод проб и ошибок, так и обучение, наблюдая за тем, как другие выполняют какое-либо действие. В целом ученые считают, что шимпанзе — культурные животные. Использующие социальное обучение для передачи и сохранения черт и поведения из поколения в поколение.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что шимпанзе-подростки бунтуют также, как и люди.