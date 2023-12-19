Они все помнят. Ученые обнаружили уникальную особенность у человекообразных обезьян (фото)

Исследование показало, что бонобо и шимпанзе могут помнить других представителей своего вида более 25 лет.

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Ученые из Калифорнийского университета в Беркли, США, провели новое исследование, посвященное человекообразным обезьянам. В частности, исследование касалось бонобо (карликовые шимпанзе) и шимпанзе. Оказалось, что эти обезьяны обладают долговременной памятью, пишет Daily Mail.

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Ученые использовали инфракрасные камеры слежения за глазами, чтобы записать, куда смотрели приматы, когда им показывали изображения других бонобо или шимпанзе. На одной фотографии был изображен незнакомый примат, а на другой — бонобо или шимпанзе, с которым участник исследования в какой-то момент жизни своей жизни был знаком в течение года.

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Ученые обнаружили, что обезьяны значительно дольше задерживали взгляд на изображениях тех приматов, с кем они встречались раньше, что, как предполагают ученые, указывает на то, обезьяны помнят своих "друзей". Также ученые выяснили, что обезьяны гораздо дольше смотрели на тех представителей своего вида, с которыми у них были очень хорошие отношения.

Например, во время исследования, самке бонобо показали фотографии ее сестры и племянника, которых обезьяна не видела более 25 лет. В результате обезьяна надолго задержала взгляд на обеих фотографиях.

Например, во время исследования, самке бонобо показали фотографии ее сестры и племянника, которых обезьяна не видела более 25 лет. В результате обезьяна надолго задержала взгляд на обеих фотографиях Фото: Daily Mail

По словам авторов исследования, эти животные хорошо знают друг друга. Точно не известно, как именно сохраняется в памяти приматов эта информация, но они помнят друг друга многие годы. Это исследование показало не то, насколько люди отличаются от обезьян, а то, насколько люди похожи на них и насколько обезьяны похожи на нас, говорят ученые.

По словам авторов исследования, эти животные хорошо знают друг друга. Точно не известно, как именно сохраняется в памяти приматов эта информация, но они помнят друг друга многие годы Фото: Daily Mail

Предыдущие исследования показали, что дельфины могут распознавать сигналы друг друга на протяжении 20 лет. До сих пор это была самая долгая долговременная память, которая касается представителей своего вида, когда-либо обнаруженная у животных, не являющихся людьми. Теперь же ученые обнаружили более долговременную социальную память.

Результаты исследования также подтверждают теорию о том, что долговременная память у людей, шимпанзе и бонобо, вероятно, происходит от общего предка, который жил в период между 6 и 9 млн лет назад.

Как уже писал Фокус, ученые показали лицо далекого предка Homo Sapiens. Вымерший вид приматов жил на Земле около 12 млн лет назад.

Также Фокус писал о смертельно опасном покрытии тел ядовитых пауков тарантулов и о том, почему они такие волосатые. Тарантулы используют свои "волосы" для выполнения очень разных задач.