Женщина вышла замуж за мужчину, который потерял память и забыл, что они разошлись

Парень катался на лыжах и получил травму головы из-за чего потерял память. Он забыл о разрыве отношений и продолжал писать ей сообщения.

В США девушка вышла замуж за парня после того, как он забыл, что они с ней разошлись. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Так, 27-летняя Дженна Братерсон из Юты (США) развелась со своим парнем Митчеллом в 2020 году. Впоследствии он катался на лыжах и получил травму головы из-за чего потерял память.

Он забыл, что они разошлись, и продолжал писать ей сообщения. Они снова стали парой и продолжили отношения как ни в чем не бывало.

Дженна рассказала, что однажды вечером он появился у ее двери с мороженым после того, как она сказала ему, что чувствует себя плохо. Она была поражена тем, насколько он был "добрым", и через неделю девушка поняла, что скучала по нему и хотела дать ему еще один шанс.

На одном из свиданий Дженна рассказала Митчелу правду, но для него это ничего не изменило и он продолжил свои ухаживания.

Через пять месяцев он сделал предложение, и они поженились в сентябре 2020 года.

"Нам обоим сейчас по 27, и когда люди спрашивают нас о нашей истории любви, это нам нравится рассказывать. Мы действительно чувствовали, как невидимые струны стягивают нас вместе", — рассказывают супруги.

Напомним, что в Турции мужчина подал на развод из-за того, что жена по ночам пылесосила.