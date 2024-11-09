Жінка вийшла заміж за чоловіка, який втратив пам'ять і забув, що вони розійшлися

Хлопець катався на лижах і отримав травму голови через що втратив пам'ять. Він забув про розрив стосунків і продовжував писати їй повідомлення.

У США дівчина вийшла заміж за хлопця після того, як він забув, що вони з нею розійшлися. Про це пише британське видання Daily Mail.

Так, 27-річна Дженна Братерсон з Юти(США) розлучилася зі своїм хлопцем Мітчеллом у 2020 році. Згодом він катався на лижах і отримав травму голови через що втратив пам'ять.

Він забув, що вони розійшлися, і продовжував писати їй повідомлення. Вони знову стали парою і продовжили стосунки наче нічого не сталося.

Дженна розповіла, що одного вечора він з’явився біля її дверей з морозивом після того, як вона сказала йому, що почувається погано. Вона була вражена тим, наскільки він був "добрим", і через тиждень дівчина зрозуміла, що сумувала за ним і хотіла дати йому ще один шанс.

На одному з побачень Дженна розповіла Мітчелу правду, але для нього це нічого не змінило і він продовжив свої залицяння.

Через п’ять місяців він зробив пропозицію, і вони одружилися у вересні 2020 року.

"Нам обом зараз по 27, і коли люди запитують нас про нашу історію кохання, це нам подобається розповідати. Ми справді відчували, як невидимі струни стягують нас разом", — розповідає подружжя.

Нагадаємо, що у Туреччині чоловік подав на розлучення через те, що дружина ночами пилососила.