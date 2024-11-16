Страх заполняет все пространство: ученые рассказали, как стресс влияет на нашу память

Расстройства, подобные ПТСР, могут активизироваться в любую секунду и катализатором может стать любое событие. Исследуя влияние стресса на нашу память ученые наткнулись на возможную причину таких спонтанных, на первый взгляд, вспышек.

Стресс существенно влияет на то, как наш мозг кодирует и извлекает воспоминания, особенно неприятные, говорится в новом исследовании больницы для детей SickKids. Полученные учеными результаты проливают свет на биологические механизмы, лежащие в основе обобщения воспоминаний при таких связанных со стрессом состояниях, как посттравматическое стрессовое расстройство, и предлагают потенциальные терапевтические подходы для повышения функционирования памяти, пишет ScienceDaily.

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Исследование, опубликованное в журнале Cell, проводилось под руководством докторов Шины Джосселин и Пола Франкленда, экспертов в области памяти и нейронаук. Доктор Джосселин отметила двойственную природу стресса, объяснив, что умеренный стресс может быть полезен, но чрезмерный стресс нарушает эмоциональную и когнитивную обработку. Вызванное стрессом обобщение памяти может привести к тому, что несвязанные стимулы, такие как фейерверк или возгорание автомобиля, вызывают реакцию страха, подобную той, что наблюдается у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством.

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Используя доклиническую модель, исследователи продемонстрировали, что стресс, предшествующий травматическому событию, расширяет нейронные энграммы — физические отпечатки памяти в мозге, делая их менее специфичными. В отличие от типичных разреженных энграмм, эти обобщенные воспоминания вовлекают гораздо больше нейронов, что приводит к чрезмерно обобщенной реакции страха даже в безопасной обстановке.

Важнейшее открытие ученых было связано с ролью эндоканнабиноидов — химических веществ, выделяемых мозгом при стрессе. Было обнаружено, что их повышенный уровень нарушает работу интернейронов, которые обычно регулируют размер энграммы. Избирательно блокируя эндоканнабиноидные рецепторы на этих интернейронах, исследователи успешно сдерживали генерализацию воспоминаний, что позволяет говорить о перспективной стратегии смягчения симптомов ПТСР.

Исследование также провело параллели между изменениями памяти, вызванными стрессом, и изменениями, наблюдаемыми в развивающемся мозге. Более крупные, обобщенные энграммы, наблюдаемые в детстве, могут иметь биологические основы с эффектом стресса, что указывает на более широкую основу для понимания динамики памяти в разные возрастные периоды. Команда исследователей намерена продолжить изучение того, как ежедневные стрессовые факторы могут аналогичным образом влиять на позитивные воспоминания, предлагая новые идеи для различных вмешательств в психическое здоровье.

Помимо клинических результатов, данное исследование демонстрирует, как понимание биологии энграмм может соединить фундаментальную нейронауку с практическими методами лечения психических расстройств. Полученные результаты могут привести к разработке целевых методов лечения, которые улучшают обработку памяти, не подавляя эмоциональные переживания, и повышают качество жизни людей, страдающих такими тяжелыми заболеваниями, как ПТСР.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.