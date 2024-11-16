Страх заповнює весь простір: учені розповіли, як стрес впливає на нашу пам'ять

Розлади, подібні до ПТСР, можуть активізуватися в будь-яку секунду і каталізатором може стати будь-яка подія. Досліджуючи вплив стресу на нашу пам'ять, учені натрапили на можливу причину таких спонтанних, на перший погляд, спалахів.

Стрес істотно впливає на те, як наш мозок кодує і витягує спогади, особливо неприємні, йдеться в новому дослідженні лікарні для дітей SickKids. Отримані вченими результати проливають світло на біологічні механізми, що лежать в основі узагальнення спогадів за таких пов'язаних зі стресом станів, як посттравматичний стресовий розлад, і пропонують потенційні терапевтичні підходи для підвищення функціонування пам'яті, пише ScienceDaily.

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Дослідження, опубліковане в журналі Cell, проводилося під керівництвом докторів Шини Джосселін і Пола Франкленда, експертів у галузі пам'яті та нейронаук. Доктор Джосселін зазначила двоїсту природу стресу, пояснивши, що помірний стрес може бути корисним, але надмірний стрес порушує емоційну і когнітивну обробку. Викликане стресом узагальнення пам'яті може призвести до того, що непов'язані стимули, такі як феєрверк або загоряння автомобіля, спричиняють реакцію страху, подібну до тієї, що спостерігається у пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом.

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Використовуючи доклінічну модель, дослідники продемонстрували, що стрес, який передує травматичній події, розширює нейронні енграми — фізичні відбитки пам'яті в мозку, роблячи їх менш специфічними. На відміну від типових розріджених енграм, ці узагальнені спогади залучають набагато більше нейронів, що призводить до надмірно узагальненої реакції страху навіть у безпечному середовищі.

Найважливіше відкриття вчених було пов'язане з роллю ендоканабіноїдів — хімічних речовин, що виділяються мозком під час стресу. Було виявлено, що їхній підвищений рівень порушує роботу інтернейронів, які зазвичай регулюють розмір енграми. Вибірково блокуючи ендоканабіноїдні рецептори на цих інтернейронах, дослідники успішно стримували генералізацію спогадів, що дає змогу говорити про перспективну стратегію пом'якшення симптомів ПТСР.

Дослідження також провело паралелі між змінами пам'яті, спричиненими стресом, і змінами, що спостерігаються в мозку, який розвивається. Більші, узагальнені енграми, які спостерігаються в дитинстві, можуть мати біологічні основи з ефектом стресу, що вказує на ширшу основу для розуміння динаміки пам'яті в різні вікові періоди. Команда дослідників має намір продовжити вивчення того, як щоденні стресові фактори можуть аналогічним чином впливати на позитивні спогади, пропонуючи нові ідеї для різних втручань у психічне здоров'я.

Крім клінічних результатів, це дослідження демонструє, як розуміння біології енграм може поєднати фундаментальну нейронауку з практичними методами лікування психічних розладів. Отримані результати можуть призвести до розробки цільових методів лікування, які покращують опрацювання пам'яті, не пригнічуючи емоційні переживання, і підвищують якість життя людей, які страждають на такі важкі захворювання, як ПТСР.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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