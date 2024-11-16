Гроза всіх шахраїв: кібер-бабуся самотужки захищає тисячі пенсіонерів від зловмисників

У сучасному світі технології на основі штучного інтелекту викликають занепокоєння в суспільстві щодо боротьби з шахраями. Однак одна англійська компанія повернула всю ситуацію назад, створивши унікального та нездоланного співрозмовника для них.

Оператор стільникового зв'язку у Великій Британії, Virgin Media O2, представив інноваційний і кумедний підхід до боротьби з телефонними шахраями за допомогою чатбота зі штучним інтелектом на ім'я "Дейзі", який представляється бабусею. Прийнявши вигляд розгубленої літньої жінки, Дейзі покликана витрачати час шахраїв на незв'язну балаканину, що не має відношення до справи, пише The Byte.

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Ініціатива компанії, підкріплена ідеями відомого мисливця на шахраїв Джима Браунінга, знаменує собою нову еру використання штучного інтелекту, спрямованого на припинення шахрайських дій щодо беззахисних людей. Virgin Media представила Дейзі як "керівника відділу по роботі з шахраями", наголосивши, що її завдання — привернути шахраїв, затримати їхню увагу й обмежити їхні можливості завдати шкоди справжнім людям, таким як літні громадяни, які часто стають жертвами шахраїв.

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Дейзі використовує складний розмовний ШІ для імітації людського спілкування, включно з відступами про такі хобі, як в'язання, і анекдоти про сімейне життя. Коли від неї вимагають конфіденційну інформацію, вона генерує безглузді відповіді, щоб збити того, хто телефонує, з пантелику. За даними Virgin Media O2, такий підхід успішно утримує деяких шахраїв у напрузі до 40 хвилин — це значна затримка, яка не дає змоги їм перейти до реальних жертв.

Директор із запобігання шахрайству Мюррей Маккензі наголосив на другорядній ролі Дейзі в навчанні людей критично оцінювати особистість абонентів, нагадуючи їм, що голос на іншому кінці дроту не завжди може викликати довіру. Створення чатбота відбувається на тлі дедалі більшої стурбованості з приводу використання штучного інтелекту в зловмисних цілях, включно зі створенням шахрайських дзвінків і спроб фішингу. Звернення Virgin Media назад цієї тенденції навпаки демонструє потенціал ШІ як захисного інструменту.

Використовуючи власні стереотипи шахраїв про літніх людей, Дейзі додає особливий рівень стримування в боротьбу з шахрайством. Ця ініціатива також узгоджується з ширшими зусиллями компаній та урядів усього світу в боротьбі зі зростаючою загрозою кіберзлочинності, що стрімко розвивається і стає дедалі витонченішою. Статистика показує, що телефонне шахрайство залишається серйозною проблемою в усьому світі, і щорічно внаслідок таких схем втрачаються мільярди доларів.

Такі інструменти, як Дейзі, можуть виявитися ефективними в зниженні цих втрат, не тільки порушуючи робочі процеси шахраїв, а й сприяючи підвищенню обізнаності населення, вважають її творці. Підхід Virgin Media O2 демонструє, як компанії можуть творчо використовувати технології для розв'язання соціальних проблем, одночасно отримуючи вигоду від позитивних зв'язків із громадськістю та наукового прогресу.

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