Залишила телефон без нагляду: жінка через місяці дізналася, що накоїли діти (відео)

Алі Джордж із Великої Британії кілька місяців надсилала листи та повідомлення з безглуздим ім'ям "Stinky Stinky Poo Poo Farts" (Смердючі запахи), не підозрюючи, що її діти змінили налаштування телефону заради жарту.

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Про це британка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Мати чотирьох дітей Алі Джордж зіткнулася з несподіваним наслідком своєї технічної необізнаності: впродовж кількох місяців її ґаджети представляли її як "Stinky Stinky Poo Poo Farts" (Сморідливі запахи) — результат жарту, влаштованого кимось із її дітей.

Як розповіла жінка, дивне ім'я вперше з'явилося на її Apple Watch, але вона не надала цьому значення. Однак, коли один із листів, відправлених до школи, теж прийшов від імені "Stinky Stinky Poo Poo Farts", стало зрозуміло — ситуація вийшла з-під контролю.

"Я була в шоці. Уявіть: офіційний лист до школи від такого імені", — поділилася Джордж.

Як розповіла жінка, дивне ім'я вперше з'явилося на її Apple Watch Фото: TikTok

Головною підозрюваною стала її 10-річна донька, хоча не виключається й участь старшого сина. Імовірно, діти змінили ім'я на телефоні під час відсутності матері.

Після незручного інциденту Джордж вибачилася перед школою, змінила паролі та — за порадою сина — відновила нормальні налаштування. На щастя, вчителі сприйняли все з гумором. А ось підписники TikTok сприйняли те, що трапилося, з ентузіазмом: відео на акаунті Алі @Alifoodandfunny набрало понад 250 тисяч переглядів.

Історія виявилася близькою багатьом батькам. У коментарях десятки людей ділилися аналогічними розіграшами: від "Я багато пукаю" у статусі WhatsApp до адрес електронної пошти на кшталт "papa smurf", які залишалися непоміченими роками.

У результаті Джордж зробила твердий висновок.

"Я більше ніколи не залишу свій телефон без нагляду", — сказала британка.

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