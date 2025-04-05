Оставила телефон без присмотра: женщина спустя месяцы узнала, что натворили дети (видео)

Али Джордж из Великобритании несколько месяцев отправляла письма и сообщения с нелепым именем "Stinky Stinky Poo Poo Farts" (Вонючие запахи), не подозревая, что ее дети изменили настройки телефона ради шутки.

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Об этом британка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Мать четверых детей Али Джордж столкнулась с неожиданным последствием своей технической неосведомленности: на протяжении нескольких месяцев ее гаджеты представляли ее как "Stinky Stinky Poo Poo Farts" (Вонючие запахи) — результат шутки, устроенной кем-то из ее детей.

Как рассказала женщина, странное имя впервые появилось на ее Apple Watch, но она не придала этому значения. Однако, когда одно из писем, отправленных в школу, тоже пришло от имени "Stinky Stinky Poo Poo Farts", стало ясно — ситуация вышла из-под контроля.

"Я была в шоке. Представьте: официальное письмо в школу от такого имени", — поделилась Джордж.

Как рассказала женщина, странное имя впервые появилось на ее Apple Watch Фото: TikTok

Главной подозреваемой стала ее 10-летняя дочь, хотя не исключается и участие старшего сына. Предположительно, дети изменили имя на телефоне во время отсутствия матери.

После неловкого инцидента Джордж принесла извинения в школу, сменили пароли и — по совету сына — восстановила нормальные настройки. К счастью, учителя восприняли все с юмором. А вот подписчики TikTok восприняли случившееся с энтузиазмом: видео на аккаунте Али @Alifoodandfunny набрало более 250 тысяч просмотров.

История оказалась близка многим родителям. В комментариях десятки людей делились аналогичными розыгрышами: от "Я много пукаю" в статусе WhatsApp до адресов электронной почты вроде "papa smurf", которые оставались незамеченными годами.

В результате Джордж сделала твердый вывод.

"Я больше никогда не оставлю свой телефон без присмотра", — сказала британка.

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