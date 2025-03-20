Экономит тысячи долларов: бывшая модель бросила жизнь тусовщицы, чтобы жить в автобусе

Лаура Ла Рю работала со звездами, включая Леонардо Ди Каприо и Джареда Лето, но стресс и жесткие стандарты индустрии подорвали ее здоровье. Осознав, что такой образ жизни ей не подходит, она вернулась в родной город в поисках счастья.

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32-летняя Лаура Ла Рю из США, в прошлом успешная модель, решила кардинально изменить свою жизнь. Оставив гламурный мир Лос-Анджелеса, она переехала в старый школьный автобус в Охай, штат Калифорния, чтобы создать автономное жилище для себя и своей дочери, экономя тысячи долларов на аренде. Об этом пишет Realtor.

Ла Рю начала карьеру модели в 13 лет, а в 16 переехала в Лос-Анджелес, где работала почти десятилетие, окруженная знаменитостями, такими как Леонардо Ди Каприо и Джаред Лето. Однако, по ее признанию, стресс и жесткие стандарты индустрии сильно подорвали ее здоровье.

"Я чувствовала, как уровень кортизола зашкаливает, у меня были проблемы со здоровьем", — вспоминает она. Осознав, что прежний образ жизни ей не подходит, девушка вернулась в родной город и стала искать новые пути к счастью.

Девушка приобрела старый школьный автобус Фото: YouTube/Laura La Rue

Попытки обустроиться в обычном доме оказались слишком затратными, поэтому Ла Рю решила попробовать автономную жизнь в трейлере, а затем приобрела старый школьный автобус, который со временем превратила в уютное жилье.

"Я всегда рада приключениям, поэтому, когда мой друг предложил мне попробовать такой образ жизни, я согласилась", — рассказывает Ла Рю.

За это время американка приобрела навыки самостоятельного выживания, от ремонта генераторов до ведения хозяйства, а также запустила собственный бизнес Ride or Dye Ojai.

Американка приобрела навыки самостоятельного выживания Фото: YouTube/Laura La Rue

Рождение дочери в 2023 году подтолкнуло Ла Рю к поиску более стабильного жилья. В результате она остановила свой выбор на недорогом участке земли, где продолжает обустраивать свою импровизированную усадьбу.

"Мне нужно было общество и сотовая связь на случай непредвиденных ситуаций. Я понимала, что не смогу растить ребенка в полной изоляции", — говорит она.

Ла Рю считает, что ее дочь растет в уникальной среде

Несмотря на сложности, такие как жара, грызуны и отсутствие удобств, бывшая модель наслаждается свободой и близостью к природе.

"Это очень дешево. Я не могла себе позволить откладывать деньги, пока снимала жилье, а теперь у меня появилась такая возможность", — признается она.

Ла Рю считает, что ее дочь растет в уникальной среде, способствующей творчеству и адаптации.

"Она будет расти в автобусе, и мне кажется, это здорово. Хотела бы я сама так провести детство", — заключила американка.

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