Економить тисячі доларів: колишня модель кинула життя тусовщиці, щоб жити в автобусі

Лаура Ла Рю працювала із зірками, включно з Леонардо Ді Капріо і Джаредом Лето, але стрес і жорсткі стандарти індустрії підірвали її здоров'я. Усвідомивши, що такий спосіб життя їй не підходить, вона повернулася в рідне місто в пошуках щастя.

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32-річна Лаура Ла Рю зі США, в минулому успішна модель, вирішила кардинально змінити своє життя. Залишивши гламурний світ Лос-Анджелеса, вона переїхала до старого шкільного автобуса в Охай, штат Каліфорнія, щоб створити автономне житло для себе та своєї доньки, заощаджуючи тисячі доларів на оренді. Про це пише Realtor.

Ла Рю почала кар'єру моделі в 13 років, а в 16 переїхала до Лос-Анджелеса, де працювала майже десятиліття, оточена знаменитостями, такими як Леонардо Ді Капріо і Джаред Лето. Однак, за її зізнанням, стрес і жорсткі стандарти індустрії сильно підірвали її здоров'я.

"Я відчувала, як рівень кортизолу зашкалює, у мене були проблеми зі здоров'ям", — згадує вона. Усвідомивши, що колишній спосіб життя їй не підходить, дівчина повернулася в рідне місто і стала шукати нові шляхи до щастя.

Дівчина придбала старий шкільний автобус Фото: YouTube/Laura La Rue

Спроби облаштуватися у звичайному будинку виявилися надто витратними, тож Ла Рю вирішила спробувати автономне життя в трейлері, а потім придбала старий шкільний автобус, який згодом перетворила на затишне житло.

"Я завжди рада пригодам, тому, коли мій друг запропонував мені спробувати такий спосіб життя, я погодилася", — розповідає Ла Рю.

За цей час американка набула навичок самостійного виживання, від ремонту генераторів до ведення господарства, а також запустила власний бізнес Ride or Dye Ojai.

Американка набула навичок самостійного виживання Фото: YouTube/Laura La Rue

Народження доньки 2023 року підштовхнуло Ла Рю до пошуку більш стабільного житла. У результаті вона зупинила свій вибір на недорогій ділянці землі, де продовжує облаштовувати свою імпровізовану садибу.

"Мені потрібне було суспільство і стільниковий зв'язок на випадок непередбачених ситуацій. Я розуміла, що не зможу ростити дитину в цілковитій ізоляції", — каже вона.

Ла Рю вважає, що її дочка росте в унікальному середовищі

Попри складнощі, як-от спека, гризуни й відсутність зручностей, колишня модель насолоджується свободою і близькістю до природи.

"Це дуже дешево. Я не могла собі дозволити відкладати гроші, поки винаймала житло, а тепер у мене з'явилася така можливість", — зізнається вона.

Ла Рю вважає, що її дочка росте в унікальному середовищі, що сприяє творчості та адаптації.

"Вона буде рости в автобусі, і мені здається, це чудово. Хотіла б я сама так провести дитинство", — підсумувала американка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, незважаючи на величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.