Сусіди були проти: жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі (відео)

Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво тунелю. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

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Мешканка Херндона, штат Вірджинія (США), відома в соціальних мережах як "Tunnel Girl", отримала офіційний дозвіл на будівництво тунелю під будинком після сплати збору в розмірі 2000 доларів. Її проєкт, що передбачає створення підземного бункера, раніше було призупинено 2024 року через порушення будівельних норм. Про це пише FOX News.

Кала, власниця будинку та авторка популярного акаунта TikTok @engineer.everything, прославилася своїми публікаціями про будівництво тунелю. Її відео зібрало 8.2 мільйона переглядів, а останні оновлення викликали нову хвилю обговорень у мережі.

У свіжому ролику блогерка повідомила радісну новину: її плани схвалені.

"Я сплатила збір, і мої плани на будівництво тунелю остаточно затверджені. Це включає архітектурні креслення, структурні плани, будівельні специфікації, електричні схеми та інші документи", — заявила Кала.

Міська влада Херндона підтвердила, що дозвіл на будівництво було видано. За словами представника муніципалітету, першу перевірку вже проведено, і було схвалено часткову заливку стелі бетоном. Влада уточнила, що підземна конструкція не вийде за межі ділянки Кали.

Проєкт викликав змішану реакцію серед місцевих жителів. Деякі стурбовані можливими ризиками для навколишніх будівель.

"Я нічого не бачила і не чула про будь-які роботи, для мене це дивно", — заявила одна із сусідок.

Інші користувачі мережі висловили захоплення наполегливістю блогерки.

"Пройти складний процес отримання дозволів після того, як робота вже виконана, — це майже диво", "Рік тому я думав, що бюрократія ніколи не дасть добро на такий проєкт. Радий, що помилявся", "Боже мій, тунель повернувся", — писали вони.

Сама Кала впевнена, що її споруда відповідає всім вимогам безпеки. За її словами, проведені інженерні оцінки підтвердили міцність конструкції.

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