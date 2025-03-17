Соседи были против: женщина выкопала тоннель под домом и покорила соцсети (видео)

Девушка, известная как Кала, прославилась своими публикациями о строительстве тоннеля. Ее история вызвала широкий резонанс среди пользователей соцсетей и соседей, одни восхищаются ее упорством, другие обеспокоены возможными последствиями.

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Жительница Херндона, штат Вирджиния (США), известная в социальных сетях как "Tunnel Girl", получила официальное разрешение на строительство тоннеля под домом после уплаты сбора в размере 2000 долларов. Ее проект, предусматривающий создание подземного бункера, ранее был приостановлен в 2024 году из-за нарушений строительных норм. Об этом пишет FOX News.

Кала, владелица дома и автор популярного аккаунта TikTok @engineer.everything, прославилась своими публикациями о строительстве тоннеля. Ее видео собрало 8.2 миллиона просмотров, а последние обновления вызвали новую волну обсуждений в сети.

В свежем ролике блогерша сообщила радостную новость: ее планы одобрены.

"Я оплатила сбор, и мои планы на строительство тоннеля окончательно утверждены. Это включает архитектурные чертежи, структурные планы, строительные спецификации, электрические схемы и другие документы", — заявила Кала.

Городские власти Херндона подтвердили, что разрешение на строительство было выдано. По словам представителя муниципалитета, первая проверка уже проведена, и была одобрена частичная заливка потолка бетоном. Власти уточнили, что подземная конструкция не выйдет за пределы участка Калы.

Проект вызвал смешанную реакцию среди местных жителей. Некоторые обеспокоены возможными рисками для окружающих построек.

"Я ничего не видела и не слышала о каких-либо работах, для меня это странно", — заявила одна из соседок.

Другие пользователи сети выразили восхищение настойчивостью блогерши.

"Пройти сложный процесс получения разрешений после того, как работа уже выполнена, — это почти чудо", "Год назад я думал, что бюрократия никогда не даст добро на такой проект. Рад, что ошибался", "Боже мой, тоннель вернулся", — писали они.

Сама Кала уверена, что ее постройка соответствует всем требованиям безопасности. По ее словам, проведенные инженерные оценки подтвердили прочность конструкции.

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