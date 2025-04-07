Допомога одиноким пенсіонерам: хто може отримати виплати від держави

В Україні проживає безліч пенсіонерів, для яких передбачено різні виплати та пільги. Особливу увагу варто приділити громадянам, які не отримують фінансової підтримки від своїх родичів.

Related video

Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Соціальні виплати пенсіонерам надходять щомісяця, і їхній розмір залежить від установленого прожиткового мінімуму. У 2025 році було вирішено не збільшувати цей показник. На квітень 2025 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2361 гривню. Отже, пенсіонери можуть очікувати на виплати в розмірі 40% від цієї суми, що становить 944 гривні.

Як визначити, що пенсіонер є самотнім з юридичної точки зору? Щоб бути визнаним у цій категорії та мати право на допомогу, необхідно відповідати певним критеріям:

отримувати пенсію тільки по старості;

потребувати догляду;

жити одному/одній;

досягти 80-річного віку.

Слід враховувати, що цю виплату не можна отримати, якщо, крім пенсії за віком, людина отримує допомогу по інвалідності або інші види соціальних виплат. Крім того, необхідність у догляді має бути підтверджена медичними висновками.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".