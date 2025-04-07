Помощь одиноким пенсионерам: кто может получить выплаты от государства

В Украине проживает множество пенсионеров, для которых предусмотрены различные выплаты и льготы. Особое внимание стоит уделить гражданам, не получающим финансовую поддержку от своих родственников.

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Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Социальные выплаты пенсионерам поступают ежемесячно, и их размер зависит от установленного прожиточного минимума. В 2025 году было решено не увеличивать этот показатель. На апрель 2025 года прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2361 гривню. Следовательно, пенсионеры могут ожидать выплаты в размере 40% от этой суммы, что составляет 944 гривни.

Как определить, что пенсионер является одиноким с юридической точки зрения? Чтобы быть признанным в этой категории и иметь право на помощь, необходимо соответствовать определенным критериям:

получать пенсию только по старости;

нуждаться в уходе;

жить одному/одной;

достигнуть 80-летнего возраста.

Следует учитывать, что данную выплату нельзя получить, если, помимо пенсии по возрасту, человек получает помощь по инвалидности или другие виды социальных выплат. Кроме того, необходимость в уходе должна быть подтверждена медицинскими заключениями.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".