Гроза всех мошенников: кибер-бабушка в одиночку защищает тысячи пенсионеров от злоумышленников

В современном мире технологии на основе искусственного интеллекта вызывают обеспокоенность в обществе по борьбе с мошенниками. Однако одна английская компания повернула всю ситуацию вспять, создав уникального и непреодолимого собеседника для них.

Оператор сотовой связи в Великобритании, Virgin Media O2, представил инновационный и забавный подход к борьбе с телефонными мошенниками с помощью чатбота с искусственным интеллектом по имени "Дейзи", который представляется бабушкой. Приняв облик растерянной пожилой женщины, Дейзи призвана тратить время мошенников на бессвязную болтовню, не имеющую отношения к делу, пишет The Byte.

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Инициатива компании, подкрепленная идеями известного охотника на мошенников Джима Браунинга, знаменует собой новую эру использования искусственного интеллекта, направленного на пресечение мошеннических действий в отношении беззащитных людей. Virgin Media представила Дейзи как "руководителя отдела по работе с мошенниками", подчеркнув, что ее задача — привлечь мошенников, задержать их внимание и ограничить их возможности нанести вред настоящим людям, таким как пожилые граждане, часто становящиеся жертвами мошенников.

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Дейзи использует сложный разговорный ИИ для имитации человеческого общения, включая отступления о таких хобби, как вязание, и анекдоты о семейной жизни. Когда от нее требуют конфиденциальную информацию, она генерирует нелепые ответы, чтобы сбить звонящего с толку. По данным Virgin Media O2, такой подход успешно удерживает некоторых мошенников в напряжении до 40 минут — это значительная задержка, которая не позволяет им перейти к реальным жертвам.

Директор по предотвращению мошенничества Мюррей Маккензи подчеркнул второстепенную роль Дейзи в обучении людей критически оценивать личность звонящих, напоминая им, что голос на другом конце провода не всегда может вызывать доверие. Создание чатбота происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования искусственного интеллекта в злонамеренных целях, включая создание мошеннических звонков и попыток фишинга. Обращение Virgin Media вспять этой тенденции наоборот демонстрирует потенциал ИИ в качестве защитного инструмента.

Используя собственные стереотипы мошенников о пожилых людях, Дейзи добавляет особый уровень сдерживания в борьбу с мошенничеством. Эта инициатива также согласуется с более широкими усилиями компаний и правительств всего мира по борьбе с растущей угрозой киберпреступности, которая стремительно развивается и становится все более изощренной. Статистика показывает, что телефонное мошенничество остается серьезной проблемой во всем мире, и ежегодно в результате таких схем теряются миллиарды долларов.

Такие инструменты, как Дейзи, могут оказаться эффективными в снижении этих потерь, не только нарушая рабочие процессы мошенников, но и способствуя повышению осведомленности населения, считают ее создатели. Подход Virgin Media O2 демонстрирует, как компании могут творчески использовать технологии для решения социальных проблем, одновременно получая выгоду от позитивных связей с общественностью и научного прогресса.

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