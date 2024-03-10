Заправилась на 27 000 долларов: мошенница на протяжении полугода обворовывала АЗС

Использовав изъян обновленных бензоколонок, женщина с помощью обычной карты лояльности сумела наворовать более 26 тыс. литров бензина. Теперь она предстанет перед законом за содеянное.

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В Небраске ловкая, но все равно не избежавшая правосудия, мошенница придумала, как использовать глюк в программном обеспечении бензоколонки, буквально превратив обычную карточку лояльности в фонтан бесплатного топлива, пишет 1011 Now.

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45-летняя женщина воспользовалась обновлением программного обеспечения в местном магазине и с помощью простого трюка с двойным движением перевела насосы в тестовый режим, который не фиксировал транзакции. Благодаря этому трюку она смогла заправиться, не заплатив ни цента. С ноября 2022 года по июнь 2023 года она повторила этот трюк 510 раз, забрав более 26 000 литров бензина на сумму до 27 000 долларов.

Сбой произошел в результате намеренного обновления, направленного на улучшение системы вознаграждений, но вместо этого оно открыло критическую уязвимость для мошенников. В конце концов, благодаря кропотливой работе материнской компании АЗС, которая сопоставила все факты обмана с помощью записей транзакций, привязанных к ее карте лояльности, в результате чего удалось отследить, как женщина получала бесплатный бензин.

Но данная история приобрела новый окрас, когда выяснилось, что женщина не только хранила бензин для себя, но и играла в Санта-Клауса на заправке, хотя и в корыстных целях. Она позволила еще как минимум одному человеку воспользоваться своей картой лояльности, предлагая им бензин со скидкой, и даже продала карту в тот самый день, когда был исправлен программный сбой. По ее словам, она якобы получила карту от человека, который пытался погасить долг за автомобиль, но проблема заключается в том, что таинственного продавца уже нет в живых, чтобы рассказать свою версию событий.

Эта история, словно боевик, сочетает в себе ограбление в маленьком городке и мошенничество. В современном мире сложных технологических устройств, всего одна простая ошибка в программном обеспечении может привести к значительным потерям. История данной женщины — это напоминание о важности кибербезопасности даже в самых обыденных аспектах повседневной жизни, а также о том, что иногда хитроумные схемы прячутся на виду, готовые к использованию теми, кто стремится при первой возможности нарушить правила.

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