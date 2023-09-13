Конец эпохи. Международное агентство заявило о "начале конца" эры ископаемого топлива

Исследователи считают, что мир находится на пороге исторического поворотного момента, который окажет эффект на климатический кризис.

Related video

"Впечатляющий" рост технологий более чистой энергетики и электромобилей, похоже, дает свои первые плоды. Прогнозы исследователей свидетельствуют о том, что мировой спрос на нефть, газ и уголь впервые в этом десятилетии достиг своего минимального значения, пишет Science Alert.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Больше подробностей будет озвучено в ежегодном докладе МЭА "Мировой энергетический прогноз", который будет опубликован в октябре 2023 года. Предполагается, что именно он покажет, что мир находится на "пороге исторического поворотного момента".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Бироль отмечает, что этот сдвиг от использования ископаемого топлива будет иметь последствия для борьбы с изменениями климата, поскольку приведет к снижению выбросов парниковых газов. Вероятно, ископаемое топливо останется с человечеством еще на долго, однако цифры свидетельствуют о начале конца "эры ископаемого топлива".

Исследователи считают, что эти изменения в основном обусловлены "впечатляющим ростом" экологически чистых технологий и электромобилей. Кроме того свою лепту также внесли структурные изменения в экономике Китая и последствия энергетического кризиса.

Впрочем, Бриоль предупреждает, что прогнозируемое снижение спроса на нефть, газ и уголь вовсе не настолько резкое, чтобы поставить мир на путь ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия, что является предпочтительной целью Парижского соглашения. Достижение этой цели, увы, также требует значительно более решительных действий мировых правительств.

Отметим, что судьба ископаемого топлива также окажется в центре дебатов на климатическом саммите ООН, который пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. В своем отчете исследователи ООН уже предупредили, что мир далеко "не на пути" к достижению долгосрочных целей Парижского соглашения.

Ранее МЭА уже предсказало спад мирового спроса на нефть до конца десятилетия, однако впервые такие прогнозы коснулись угля и газа.

Ранее Фокус писал о том, как ученым удалось этого добиться и совершить прорыв.