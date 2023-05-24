Электричество из воздуха: как ученым удалось этого добиться и совершить прорыв

В будущем нанопленку можно будет встраивать куда угодно, чтобы получать энергию.

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Новое устройство Air-gen, созданное учеными из Университета Массачусетса, способно превращать влагу из атмосферы в электрический ток, сообщает Vice. Это открытие может стать прорывом в области возобновляемой энергетики и помочь борьбе с изменением климата.

Устройство называется Air-gen (генератор из воздуха) и состоит из тонкой пленки из белковых нанопроводов, которые производятся синтезированными микробами Geobacter. Эти нанопроводы соединяют электроды таким образом, что из водяного пара в воздухе образуется электрический ток.

"Мы буквально делаем электричество из воздуха", — говорит один из авторов изобретения, инженер-электрик Джун Яо. "Air-gen вырабатывает чистую энергию круглосуточно".

Другой автор проекта, микробиолог Дерек Лавли, считает, что это самое удивительное применение белковых нанопроводов. Он отмечает, что Air-gen имеет преимущество перед другими источниками возобновляемой энергии, такими как солнечная и ветровая, потому что он не зависит от солнечного света или ветра и может работать даже в помещении.

Схематическое изображение эксперимента ученых Фото: Соцсети

Air-gen также может вырабатывать энергию в областях с очень низкой влажностью, например, в пустыне. Для этого ему нужна только тонкая пленка из нанопроводов толщиной менее 10 микрон. Сочетание электрической проводимости и поверхностной химии нанопроводов, а также мелкие поры между ними в пленке создают условия для генерации электрического тока между электродами.

Пока что устройство имеет очень маленькие размеры, но оно может питать небольшие приборы. Ученые планируют разработать большие системы на основе Air-gen, которые могут быть интегрированы в стены домов или использованы как самостоятельные генераторы для удаленных районов.

Например, технология может быть встроена в краску для стен, которая поможет обеспечить ваш дом энергией. Следующий шаг ученых — создать пластырь Air-gen, который будет заряжать умные часы и фитнес-браслеты без использования батарей.

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