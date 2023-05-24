Електрика з повітря: як вченим вдалося цього досягти і зробити прорив

У майбутньому наноплівку можна буде вбудовувати будь-куди, щоб отримувати енергію.

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Новий пристрій Air-gen, створений вченими з Університету Массачусетса, здатний перетворювати вологу з атмосфери на електричний струм, повідомляє Vice. Це відкриття може стати проривом у галузі відновлюваної енергетики та допомогти боротьбі зі зміною клімату.

Пристрій називається Air-gen (генератор з повітря) та складається з тонкої плівки з білкових нанопроводів, які виробляються синтезованими мікробами Geobacter. Ці нанопроводи з'єднують електроди таким чином, що з водяної пари у повітрі утворюється електричний струм.

"Ми буквально робимо електрику з повітря", — каже один з авторів винаходу, інженер-електрик Джун Яо. "Air-gen виробляє чисту енергію цілодобово".

Інший автор проєкта, мікробіолог Дерек Лавлі, вважає, що це найдивовижніше застосування білкових нанопроводів. Він зазначає, що Air-gen має перевагу перед іншими джерелами відновлюваної енергії, такими як сонячна та вітрова, тому що він не залежить від сонячного світла чи вітру та може працювати навіть у приміщенні.

Схематичне зображення експерименту вчених Фото: Соцмережi

Air-gen також може виробляти енергію в областях із дуже низькою вологістю, наприклад, у пустелі. Для цього йому потрібна лише тонка плівка з нанопроводів завтовшки менше ніж 10 мікронів. Поєднання електричної провідності та поверхневої хімії нанопроводів, а також дрібні пори між ними у плівці створюють умови для генерації електричного струму між електродами.

Поки що пристрій має дуже маленькі розміри, але може живити невеликі прилади. Вчені планують розробити великі системи на основі Air-gen, які можуть бути інтегровані до стін будинків або використані як самостійні генератори для віддалених районів.

Наприклад, технологія може бути вбудована у фарбу для стін, яка допоможе забезпечити ваш будинок енергією. Наступний крок вчених — створити пластир Air-gen, який заряджатиме розумний годинник та фітнес-браслети без використання батарей.

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