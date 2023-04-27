Вчені створили акумулятор на воді: він вдвічі дешевший і безпечніший за літій-іонний

Компанія вже підписала контракт з одним з індійських автовиробників, зацікавленим у дешевих і безпечних батареях.

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Бостонська компанія Alsym Energy представила батарею, що перезаряджається, здатну конкурувати з літій-іонними акумуляторами за характеристиками, але коштує вдвічі дешевше, повідомляє Interesting Engineering. Особливість цієї батареї полягає в тому, що вона заснована на воді, а не на горючих речовинах, як більшість сучасних акумуляторів. Це робить її безпечнішою для навколишнього середовища та для використання в різних пристроях.

Літій-іонні батареї широко застосовуються в електромобілях, які відіграють важливу роль у декарбонізації транспорту та електромереж. Однак ці батареї мають низку недоліків: вони дорогі, вимагають видобутку рідкісних і шкідливих металів, таких як літій та кобальт, і можуть спалахувати при перегріві або пошкодженні. Крім того, вони складно піддаються утилізації та переробці.

Батарея від Alsym Energy позбавлена цих недоліків. Вона не містить літію та кобальту, а використовує дешеві та доступні матеріали, такі як марганець та металевий оксид. Її електроліт — це вода з органічними солями, яка забезпечує провідність іонів та зберігання енергії. Завдяки цьому батарея не горить і не вибухає, що економить витрати на захист від пожеж та розширює сферу її застосування.

Батарея на воді Alsym Energy не містить літію та кобальту. Фото: Alsym Energy

Компанія Alsym Energy вже знайшла свого першого партнера — автовиробника з Індії, який хоче використовувати її батареї для створення більш дешевих електромобілів. Крім того, батареї від Alsym Energy можуть бути корисними для зберігання сонячної енергії в країнах, що розвиваються, де багато людей не мають доступу до електрики. Батареї від Alsym Energy легко переробляти та утилізувати, оскільки вони не містять токсичних речовин.

Раніше Фокус розповідав, що батарея "розміром із будинок" зможе заряджати саму себе за допомогою гравітації.