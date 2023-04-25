Батарея "розміром із будинок" зможе заряджати саму себе за допомогою гравітації: що відомо

Проєкт дивовижного акумулятора небаченої конструкції вже створюють у США та Китаї.

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В епоху розвитку відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні та вітряні, виникає проблема зберігання надлишкової енергії, яка виробляється в певні моменти часу. Традиційні способи зберігання, наприклад, літієві батареї, мають низку недоліків: вони дорогі, шкідливі для навколишнього середовища й обмежені в масштабах. Тому вчені й інженери шукають нові рішення, які були б більш ефективними, екологічними й доступними. Фокус знайомить вас із концепцією незвичайних сховищ енергії, що заряджаються від гравітації, за допомогою експертів Interesting Engineering.

Гравітація — безплатна сила для заряджання

Одним із безплатних способів отримання енергії, як не дивно, є гравітація Землі. Сховища енергії на основі гравітації використовують силу тяжіння для зберігання та вивільнення енергії.

Такий спосіб зберігання енергії не новий: він уже давно застосовується в накопичувальних гідроелектростанціях (НГЕС), де вода підіймається на велику висоту за допомогою помп і потім спускається через турбіни для вироблення електрики. НГЕС становлять понад 90% усієї світової ємності зберігання енергії. Однак вони мають суттєві обмеження: вони вимагають великих витрат на будівництво й експлуатацію, а також специфічних географічних умов — крутого рельєфу та великої кількості води.

Гідроелектростанції давно використовують гравітацію для вироблення електрики Фото: Соцмережі

Батареї на основі гравітації мають великий потенціал для розвитку поновлюваної енергії у світі. Вони можуть бути розміщені практично в будь-якому місці, де є висота чи глибина. Вони можуть бути використані для згладжування піків попиту й пропозиції на електроенергію, а також підтримки стабільності мережі.

Як працюють гравітаційні енергосховища

Принцип їхньої роботи полягає в тому, що за наявності надлишку енергії від поновлюваних джерел система підіймає важкий блок на певну висоту, накопичуючи потенційну енергію. Коли енергія потрібна, вантаж опускається вниз, перетворюючи потенційну енергію на кінетичну й потім електричну за допомогою генератора.

Зайва енергія, яка накопичилася за день, піднімає важкий блок. У пікові години споживання блок опускається виробляючи кінетичну енергію. Фото: Energy Vault

Батарея на основі гравітації може бути більш універсальною і дешевою альтернативою НГЕС. Як вантаж можна використовувати будь-який важкий матеріал, наприклад, бетон або залізо. Як висоту можна використовувати будь-яку вертикальну конструкцію, наприклад, вежу або шахту. Батарея на основі гравітації не забруднює навколишнє середовище і не схильна до зносу або корозії.

Де збудують такі енергосховища

Зараз ведуться роботи зі створення двох великомасштабних проєктів батарей на основі гравітації в США та Китаї. У США компанія Energy Vault будує вежу заввишки 150 м, яка підійматиме й опускатиме блоки з бетону масою 35 т кожен. Загальна ємність зберігання енергії становитиме 80 МВт-год. Компанія стверджує, що її батарея коштуватиме вдвічі дешевше, ніж літієві батареї, і матиме термін служби до 40 років.

Отримавши енергію вдень від вітряків або сонячних панелей, уночі енергосховище може давати електрику людям Фото: Energy Vault

У Китаї компанія Gravitricity будує батарею на основі гравітації в занедбаній шахті завглибшки 1,5 км. У шахті буде підвішено два вантажі масою 12 т кожен, які будуть підійматися та опускатися за допомогою електромоторів. Загальна ємність зберігання енергії становитиме 4 МВт-год. Компанія стверджує, що її батарея матиме дуже високий термін служби — до 50 років.

Наочні можливості гравітаційних батарей

Альтернативи гравітаційним батареям

Батареї з використанням гравітації — це не єдиний спосіб зберігання енергії з допомогою фізичних принципів. Існують інші види батарей, такі як літальні батареї (flywheel batteries), які використовують обертання колеса для накопичення кінетичної енергії, або повітряні батареї на стиснутому повітрі (compressed air batteries), які використовують стиснене повітря для зберігання потенційної енергії.

Однак батареї на основі гравітації мають свої переваги: вони не вимагають рідкісних або дорогих матеріалів, вони не зношуються та не деградують із часом, вони не схильні до температурних змін або впливу навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав, що літаки літатимуть на спеціальних батареях: розроблено акумулятор на особливій речовині.