Літаки літатимуть на батареях: розроблений акумулятор на особливій речовині

Інженери з CATL запевняють, що їхня нова розробка змінить погляд на цивільну авіацію і зробить її "зеленою".

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Китайська компанія CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, представила новий тип батареї — "конденсована речовина", повідомляє Reuters. Ця батарея, як стверджують інженери, здатна забезпечити достатньо енергії для живлення електричних пасажирських літаків для цивільної авіації.

"Конденсована речовина" — це нова форма матерії, яка має надвисоку щільність енергії та може зберігати більше електрики, ніж звичайні та поширені на сьогодні літій-іонні батареї. Китайська компанія CATL заявила, що її батарея "конденсованої речовини" має щільність енергії 800 ват-годин на кілограм, що в 10 разів вище, ніж у літій-залізо-фосфатних батарей.

Окрім цієї новинки компанія CATL також представила батарейний блок, який інтегрує батареї на основі натрію та літію. Акумулятори на основі натрію не містять багато літію, кобальту або нікелю, що знижує їх вартість та негативний екологічний вплив. Однак їх щільність енергії все ще нижча, ніж у літій-залізо-фосфатних батарей. Інженери та фахівці CATL планують створити ланцюжок виробництва та постачання своїх новинок вже у 2023 році.

Треба відзначити, що компанія CATL є одним із головних конкурентів японської Panasonic та південнокорейської LG Chem на ринку автомобільних батарей. Серед її клієнтів — Tesla, Volkswagen та Geely. Компанія CATL також розробляє інші технології, які інтегрують елементи живлення безпосередньо на раму електромобіля, щоб збільшити його запас ходу.

Раніше Фокус писав, що CATL представила рекордну батарею для електромобілів — на одному заряді можна проїхати 1000 кілометрів.