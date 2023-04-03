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Діджитал

На одній зарядці – 1000 кілометрів: інженери зробили революційне відкриття (відео)

CATL, Qilin, батарея, акумулятор, електромобілі
Фото: CATL | Цей революційний акумулятор може забезпечити запас ходу 1000 кілометрів на одному заряді.

Батарея Qilin вже готова для використання в електромобілях, але замовники поки що не відомі.

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Китайська компанія з виробництва батарей Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) зробила революційне відкриття, пише Interesting Engineering. За допомогою своєї технології cell-to-pack (CTP) вона представила свою неймовірну батарею, яка може забезпечити запас ходу 1000 кілометрів на одному заряді.

Батарея CATL називається Qilin, на честь легендарної істоти в китайській міфології. Вона також має рекордну ефективність використання обсягу 72% та енергетичну щільність до 255 Вт/г на кілограм.

CATL, Qilin, батарея, акумулятор, електромобілі Fullscreen
Нова батарея Qilin для електромобілів – найефективніша на сьогодні.
Фото: CATL

Китайські інженери інтегрували внутрішню поперечину, рідинну охолоджувальну пластину та теплову подушку в багатофункціональний еластичний проміжний шар Qilin. Також революційний акумулятор має вбудовані мікромости всередині проміжного шару, які гнучко пристосовуються до змін всередині секцій, тим самим підвищуючи надійність батареї протягом усього її життєвого циклу.

CATL, Qilin, батарея, акумулятор, електромобілі Fullscreen
Новаторська технологія охолодження дозволяє охолонути секціям у чотири рази швидше.
Фото: CATL

Унікальний дизайн Qilin дозволяє надійно розмістити різні компоненти, включаючи структурний захист, високовольтне з'єднання та захисний клапан, що додатково збільшує місткість батареї на 6%.

CATL, Qilin, батарея, акумулятор, електромобілі Fullscreen
Порівняння новинки з батареєю формату 4680
Фото: CATL

Батарея охолоджується шляхом розміщення рідинних охолодних функціональних частин між сусідніми секціями, а новаторська технологія охолодження дозволяє охолонути секціям у чотири рази швидше. Серед основних клієнтів компанії є Tesla, Volkswagen, BMW і Nio, але поки CATL не розкрила подробиці, який з автоконцернів першим отримає революційну батарею.

Презентація батареї Qilin

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