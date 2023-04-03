На одній зарядці – 1000 кілометрів: інженери зробили революційне відкриття (відео)
Батарея Qilin вже готова для використання в електромобілях, але замовники поки що не відомі.
Китайська компанія з виробництва батарей Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) зробила революційне відкриття, пише Interesting Engineering. За допомогою своєї технології cell-to-pack (CTP) вона представила свою неймовірну батарею, яка може забезпечити запас ходу 1000 кілометрів на одному заряді.
Батарея CATL називається Qilin, на честь легендарної істоти в китайській міфології. Вона також має рекордну ефективність використання обсягу 72% та енергетичну щільність до 255 Вт/г на кілограм.
Китайські інженери інтегрували внутрішню поперечину, рідинну охолоджувальну пластину та теплову подушку в багатофункціональний еластичний проміжний шар Qilin. Також революційний акумулятор має вбудовані мікромости всередині проміжного шару, які гнучко пристосовуються до змін всередині секцій, тим самим підвищуючи надійність батареї протягом усього її життєвого циклу.
Унікальний дизайн Qilin дозволяє надійно розмістити різні компоненти, включаючи структурний захист, високовольтне з'єднання та захисний клапан, що додатково збільшує місткість батареї на 6%.
Батарея охолоджується шляхом розміщення рідинних охолодних функціональних частин між сусідніми секціями, а новаторська технологія охолодження дозволяє охолонути секціям у чотири рази швидше. Серед основних клієнтів компанії є Tesla, Volkswagen, BMW і Nio, але поки CATL не розкрила подробиці, який з автоконцернів першим отримає революційну батарею.
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