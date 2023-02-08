Вчені хочуть покращити акумулятори за допомогою нейромереж: як це вийде

Дослідники хочуть знайти гідну заміну літій-іонним батареям за допомогою ШІ.

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Сьогодні штучний інтелект активно використовується у різних сферах нашого життя, зокрема його активно застосовують для своїх розробок вчені. Серед них дослідники Університету Торонто, які за допомогою нейромереж хочуть покращити властивості акумуляторів, пише Techexplore.

Річ у тому, що вчені намагаються зараз знайти нові поєднання матеріалів, які замінять звичний літій у батареях. Мало хто знає, але сьогодні вже існує 140 тис. відомих матеріалів, а ось вивчення їх поєднань між собою з урахуванням необхідних характеристик кінцевого продукту займає не просто роки, а десятиліття.

[ + – ] Алгоритм прогнозування поведінки різних матеріалів за допомогою ШІ

За допомогою нейромережі та власного алгоритму аналізу дослідники з Торонто планують скоротити час для своїх досліджень. Вони хочуть знайти найкраще поєднань для сонячних панелей та акумуляторів.

Звичайно, в ідеалі для таких досліджень найкраще використовувати квантовий комп'ютер, але вони зараз перебувають у стані доробок та активного тестування, так що під рукою є лише суперкомп'ютери (що вже не мало) та нейромережі.

У своїй роботі канадські вчені активно використовують потужності суперкомп'ютера Niagara, розташованого в центрі SciNet. Вони сподіваються, що вже найближчим часом зможуть уявити матеріал, який за своїми характеристиками набагато краще зберігатиме енергію, ніж літій-іонні батареї.

Раніше Фокус писав, що в Каліфорнії збудували мега-сховище енергії зі старих акумуляторів електромобілів.