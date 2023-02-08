Зі старих акумуляторів зробили мегасховище енергії: як воно працює

Використані батареї від електромобілів Honda та Nissan отримали друге життя.

Related video

У Каліфорнії (США) компанія B2U Storage Solutions запустила у використання величезне сховище сонячної енергії, в якому як батареї використовуються акумулятори, що були у використанні, від електромобілів виробництва Honda та Nissan, повідомляє Electrive.

Наразі в сховищі використовується 1 300 акумуляторів, що відпрацювали свій основний ресурс, які замість того, щоб вирушити на переробку отримали друге життя як ємності для сонячної енергії. Об'єкт із вироблення сонячної енергії в Ланкастері тепер має енергоємність 25 МВт/год.

Компанія B2U (розшифровується як "Battery Second Use") продає електроенергію і місцевим постачальникам електрики для населення та заробляє на сонячній енергетиці майже $1 млн на рік.

Інженери компанії оригінально вирішили питання з різною ємністю закуповуваних батарей, адже одні з них у хорошому стані. А інші сильно "просілі". Тому для вирівнювання всієї системи інженери підключають акумулятори послідовно, а потім з'єднують ці ланцюжки паралельно.

За заявою представників компанії, вони вже тестують у своїй системі використані акумулятори й інших електромобілів. Зокрема успішно пройшли тести батареї від Chevrolet Bolt і Tesla Model 3. З поставками батарей від останньої не буде проблем, адже ця модель — найпродаваніша в світі (продано понад 1,5 млн одиниць).

Раніше Фокус розповідав, що у Швейцарії сонячна електростанція покрила величезну греблю: вона складається з 5 000 панелей.