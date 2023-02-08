Из старых аккумуляторов сделали мега-хранилище энергии: как оно работает

Использованные батареи от электромобилей Honda и Nissan получили вторую жизнь.

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В Калифорнии (США) компания B2U Storage Solutions запустила в использование огромное хранилище солнечной энергии, в котором в качестве батарей используются бывшие в употреблении аккумуляторы от электромобилей производства Honda и Nissan, сообщает Electrive.

На данный момент в хранилище используется 1300 отработавший свой основной ресурс аккумуляторов, которые вместо того, чтобы отправиться на переработку получили вторую жизнь в качестве емкостей для солнечной энергии. Объект по выработке солнечной энергии в Ланкастере теперь имеет энергоемкость 25 МВт/ч.

Компания B2U (расшифровывается как "Battery Second Use") продает электроэнергию и местным поставщикам электричества для населения и зарабатывает на солнечной энергетике почти $1 млн в год.

Инженеры компании оригинально решили вопрос с разной емкостью закупаемых использованных батарей, ведь одни из них в хорошем состоянии. А другие сильно "просевшие". Поэтому для выравнивания всей системы инженеры подключают аккумуляторы последовательно, а затем соединяют эти цепочки параллельно.

По заявлению представителей компании, они уже тестируют в своей системе использованные аккумуляторы и от других электромобилей. В частности успешно прошли тесты батареи от Chevrolet Bolt и Tesla Model 3. С поставками батарей от последней не будет проблем, ведь эта модель - самая продаваемая в мире (продано более 1,5 млн единиц).

Ранее Фокус рассказывал, что в Швейцарии солнечная электростанция покрыла огромную плотину: она состоит из 5 000 панелей.