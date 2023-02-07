Солнечная электростанция покрыла огромную плотину: она состоит из 5 000 панелей

В ближайшие годы в Швейцарии планируют построить 4 200 объектов по сбору солнечной энергии в низменных и горных районах страны.

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Компания AlpinSolar успешно завершила инсталляцию 5 000 солнечных панелей, покрыв ими плотину на водохранилище Мутзее в горах Швейцарии, пишет Interesting Engineering. Плотина расположена на высоте 2,5 км над уровнем море и считается самой высокой в Европе. Выработка солнечной энергии уже началась.

По замыслу инженеров, конвергенция солнечных батарей и гидроэлектростанции самой плотины позволит в общей сложности вырабатывать более 3,3 мВт энергии, что будет достаточным для обеспечения электричеством 700 домов в близлежащем кантоне Гларус.

Ширина солнечных панелей составляет 1 км, а массив рассчитан на выработку 2,2 мВт электроэнергии. Солнечные панели производства швейцарской Megasol оснащены 40 мм рамами и могут выдерживать тяжелый снежный покров, который характерен для швейцарских Альп.

[ + – ] Солнечные панели на плотине в Швейцарии Фото: Соцсети

Установка солнечных панелей в холодных горах может некоторым показаться нелогичной, но специалисты утверждают, что как раз в холодном климате и при ярком солнце от солнечных панелей наблюдается самая высокая производительность. Они эффективно собирают солнечный свет, но не перегреваются от солнечного тепла. Кроме того, снег так же будет отражать лучи прямо на солнечные панели, что еще больше повысит их эффективность.

В ближайшие годы планируется построить еще 4 200 солнечных объектов по сбору солнечной энергии. Швейцария внесло поправки в свой Закон об энергетике, чтобы ускорить получение разрешений на строительство новых солнечных электростанций в стране.

Ранее Фокус писал, что ЕС активно продвигает проекты альтернативной энергетики, благодаря чему собираются полностью отказаться от российского газа.