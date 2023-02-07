Сонячна електростанція покрила величезну греблю: вона складається з 5 000 панелей

Найближчими роками у Швейцарії планують побудувати 4 200 об'єктів зі збирання сонячної енергії в низинних і гірських районах країни.

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Компанія AlpinSolar успішно завершила інсталяцію 5 000 сонячних панелей, покривши ними греблю на водосховищі Мутзеє в горах Швейцарії, пише Interesting Engineering. Гребля розташована на висоті 2,5 км над рівнем моря і вважається найвищою у Європі. Вироблення сонячної енергії вже розпочалося.

За задумом інженерів, конвергенція сонячних батарей і гідроелектростанції самої греблі дозволить загалом виробляти понад 3,3 мВт енергії, що буде достатнім для забезпечення електрикою 700 будинків у прилеглому кантоні Гларус.

Ширина сонячних панелей становить 1 км, а масив розрахований на вироблення 2,2 мВт електроенергії. Сонячні панелі виробництва швейцарської Megasol оснащені 40 мм рамами і можуть витримувати важкий сніговий покрив, характерний для швейцарських Альп.

[ + – ] Сонячні панелі на греблі у Швейцарії Фото: Соцмережi

Встановлення сонячних панелей у холодних горах може деяким здатися нелогічним, але фахівці стверджують, що якраз у холодному кліматі та при яскравому сонці від сонячних панелей спостерігається найвища продуктивність. Вони ефективно збирають сонячне світло, але не перегріваються від сонячного тепла. Крім того, сніг також відбиватиме промені прямо на сонячні панелі, що ще більше підвищить їх ефективність.

Найближчими роками планується побудувати ще 4 200 сонячних об'єктів зі збирання сонячної енергії. Швейцарія внесла поправки до свого Закону про енергетику, щоб прискорити отримання дозволів на будівництво нових сонячних електростанцій у країні.

Раніше Фокус писав, що ЄС активно просуває проєкти альтернативної енергетики, завдяки чому мають намір повністю відмовитися від російського газу.