Обійдуться без газу з Росії: в ЄС активно встановлюють сонячні панелі

У Німеччині, наприклад, кожна енергетична компанія очікує отримувати до $1,5 млрд. річного прибутку.

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Прагнення Європи остаточно відмовитися від російського газу може значно підвищити дохід місцевих виробників та постачальників сонячних панелей, пише Ineterstingengineering. Усього одна компанія, що займається сонячною енергетикою, отримає цього року на 50% (до $725 млн) прибутку більше, ніж минулого.

Представники компанії Solarwatt, яку за приклад наводить видання, заявляють, що завдяки відмові від російського газу у них просто потік замовлень на продаж і встановлення сонячних панелей і їм навіть довелося збільшити штат з 810 до 940 осіб.

Цікаво, що німецькі компанії намагаються надавати споживачам комплексне обслуговування, а не лише займатися встановленням панелей. Та ж компанія Solarwatt заявляє, що її сонячні панелі можна поєднати з акумуляторними батареями їх виробництва чи будь-якої іншої компанії, як і пристроями керування енергоспоживанням від будь-якого з постачальників.

І на таку гнучкість доводиться йти не тільки Solarwatt, а й буквально кожній німецькій компанії в цьому сегменті, яка не хоче розоритися через навалу демпінгуючих азіатських конкурентів, які прагнуть відхопити великий шматок ринку сонячної енергетики в Німеччині.

[ + – ] Німцями рухає і турбота про екологію, і бажання скоротити витрати на електрику Фото: Pexels

Не дивно, адже німці добре вміють рахувати: енергія Сонця обійдеться від 10 до 12 євро-центів за кВтг, а звичайні комунальні компанії коштують від 45 євро-центів. Тому в Німеччині справжній бум на зелену енергетику і там активно пропонують свої послуги компанії з усього світу.

Але є й проблеми. Виконавчий директор Solarwatt Детлеф Нейхаус нарікає, що, незважаючи на свій нинішній успіх, його компанія все ще бореться з нестачею запчастин та робочої сили, а також проблемами з ланцюжками поставок.

Важливу роль відіграє і ціна, адже повний комплект енергонезалежного житла (з сонячними панелями, батареями, тепловими насосами та ін.) коштує досить дорого навіть для заможних європейців.

Втім, аналітики з норвезької Rystad Energy прогнозують, що дуже скоро вартість виробництва сонячної електроенергії впаде настільки низько, що обійдеться в десять разів дешевше за звичні способи отримання електрики.

[ + – ] Німецька Solarwatt про переваги сонячної енергетики

А все завдяки європейському прагненню встановити якнайбільше вітряків та сонячних панелей, що завдяки конкуренції та новим розробкам вчених знизить ціну на обладнання та на вартість одержуваного кВтг.

Раніше Фокус розповідав про те, чи варто встановлювати сонячні панелі на будинку та розвіяв основні міфи про них.