Сонячні панелі вдома: чи варто встановлювати в квартирі джерело "зеленої" енергії

Уся правда про ефективність сонячних панелей, їх здатність отримувати енергію в похмуру погоду, дорожнечу установки та подальше обслуговування.

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Чимало українців роздумують над тим, щоб встановити у своїх будинках сонячні панелі. Це нагальне питання з урахуванням енергії, яка постійно дорожчає. Багато хто навіть чув, що надлишки сонячної енергії можна продавати іншим і заробити. Дехто хоче за допомогою компактних сонячних панелей заряджати свої гаджети, але побоюється витрачати гроші. За допомогою експертів із Міністерства енергетики США розберемося у всіх питаннях і розвіємо сумніви.

Сонячна батарея працює… без Сонця

Сонячні панелі постійно вловлюють світло Сонця — навіть у дощову погоду і навіть увечері. Просто роблять вони це менш ефективно, ніж у яскравий день.

Усе дуже просто: мало сонця — мало енергії, багато сонця — багато енергії. Але у будь-якому випадку вона є. Наочніше це зрозуміють ті, хто пристосувався заряджати свої гаджети від компактних сонячних панельок із Китаю. Поповнювати запас енергії вдається навіть у похмуру чи сніжну погоду, просто заряд іде набагато повільніше.

До речі, багато хто здивується, але сонячні панелі чудово справляються зі своєю роботою саме в холодному кліматі, аби сонце світило частіше і довше. Холод важливий, тому що в спеку тепло заважає перетворювати сонячні промені на електрику.

Сонячні панелі завжди стануть у пригоді

Є безліч причин, через які сонячні панелі (і великі на даху, і компактні біля вікна квартири) вам знадобляться. Часто буває, що в старих будинках чи віддалених селах якість електромережі залишає бажати кращого. Енергії часто не вистачає. І її нестачу якраз можуть заповнити сонячні панелі.

А вже про постійні блекаути й казати не доводиться. Завжди приємно мати можливість нагріти чайник або зарядити гаджет за рахунок Сонця (залежно від розміру вашої панелі, звичайно). Запас заряджених акумуляторів кишеню не тягне, як кажуть.

[ + – ] Портативна сонячна батарея Xiaomi Фото: Xiaomi

Наскільки ефективні сонячні батареї

Так, дійсно сонячні панелі мають ККД (коефіцієнт корисної дії) лише 22%. А де ж решта 78%? Уся справа в тому, що частина сонячного світла відбиватиметься від панелі або перетворюватиметься на тепло замість електрики. Матеріали сонячних елементів також не можуть поглинати всі типи світла, наприклад, інфрачервоний.

Світовий рекорд ефективності сонячного елемента за кімнатної температури та звичайному сонячному світлі становить 39%. Але ці елементи є надто дорогими, щоб бути рентабельними для домашніх сонячних панелей.

Поки що вчені не впоралися з цією проблемою, але на практиці цей ККД можна підняти за рахунок кількості панелей. Та й технології продовжують розвиватися та удосконалюватися з кожним роком.

Сонячна енергія надто дорога. Чи ні?..

Сама собою сонячна енергія — безкоштовна. Грошей коштує обладнання для її отримання. Так, обладнати свій будинок сонячними панелями з таким розрахунком, щоб покрити всі витрати, коштує недешево.

Наприклад, щоб повністю забезпечувати енергією нашого світила приватний будинок розміром 100 кв. м. потрібно купити набір обладнання і панелей вартістю приблизно 400 тис. грн.

Ось наочний розрахунок однієї з компаній Києва за собівартістю та окупністю сонячних панелей для будинку 100 кв. м.

[ + – ] Вартість оснащення будинку сонячними панелями й окупність Фото: Скриншот

Так, дорого. Натомість повна автономність забезпечена. Крім того, в багатьох країнах уряди надають державні програми підтримки та спеціальні пільги для тих, хто хоче обладнати свої будинки сонячними панелями. Згідно з наведеними вище розрахунками, панелі до будинку на 100 кв. м окупляться за 5,7 років.

В Україні про пільги поки не йдеться. Але завдяки "зеленому тарифу", закон про який підписав президент Володимир Зеленський, держава зобов'язана у вас викуповувати надлишки енергії за ринковими цінами. До речі, ви можете продавати надлишки не тільки державі, а й будь-кому. Щоправда, тоді доведеться заплатити податок на загальних підставах.

Не дивно, що сонячна енергія перетворюється в Україні на прибутковий бізнес. Крім того, висока конкуренція і наукові розробки з року в рік роблять панелі доступнішими за ціною.

Сонячні панелі для мешканців багатоповерхівок — гарне рішення

Сонячним панелям потрібне мінімальне обслуговування — вони довговічні та надійні. Якщо ви живете в курному середовищі, ви можете чистити їх раз на рік, щоб максимізувати вихідну потужність або зчищати сніг для тієї ж мети. Ось і весь догляд.

Мешканцям багатоквартирних будинків сонячні панелі можуть бути хорошою підмогою. Ми вже з'ясували, що компактні панелі біля вікна здатні заряджати портативну техніку. Але якщо вам вдасться зібрати активних мешканців свого будинку, то ви зможете спільно скинутися і поставити собі на дах сонячні панелі, насолоджуючись енергією, що отримується. Чому б і ні?

Раніше Фокус розповідав, що вчені розробили сонячну батарею завтовшки з папір.