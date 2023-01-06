Солнечные панели дома: стоит ли устанавливать в квартире источник "зеленой" энергии

Вся правда об эффективности солнечных панелей, их способности получать энергию в пасмурную погоду, дороговизне установки и дальнейшем обслуживании.

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Многие украинцы раздумывают над тем, чтобы установить в своих домах солнечные панели. Это насущный вопрос с учетом постоянно дорожающей энергии. Многие даже слышали, что излишки солнечной энергии можно продавать другим и заработать. Некоторые хотят с помощью компактных солнечных панелей заряжать свои гаджеты, но побаиваются тратить деньги. С помощью экспертов из Министерства энергетики США разберемся во всех вопросах и развеем сомнения.

Солнечная батарея работает… без Солнца

Солнечные панели постоянно улавливают свет Солнца — даже в дождливую погоду и даже вечером. Просто делают они это менее эффективно, чем ярким днем.

Все очень просто: мало солнца – мало энергии, много солнца – много энергии. Но в любом случае она есть. Нагляднее это поймут те, кто приспособился заряжать свои гаджеты от компактных раскладных солнечных панелек из Китая. Пополнять запас энергии удается даже в пасмурную или снежную погоду, просто заряд идет гораздо медленнее.

Кстати, многие удивятся, но солнечные панели отлично справляются со своей работой именно в холодном климате, лишь бы солнце светило чаще и дольше. Холод важен, потому что в жаркую погоду тепло мешает преобразовывать солнечные лучи в электричество.

Солнечные панели всегда пригодятся

Есть множество причин, по которым солнечные панели (и большие на крыше, и компактные возле окна квартиры) вам понадобятся. Часто бывает, что в старых зданиях или отдаленных селах качество электросети оставляет желать лучшего. Энергии часто не хватает. И ее недостачу как раз могут восполнить солнечные панели.

А уж про постоянные блэкауты и говорить не приходится. Всегда приятно иметь возможность нагреть чайник или подзарядить гаджет за счет Солнца (в зависимости от размера вашей панели, конечно). Запас заряженных аккумуляторов карман не тянет, как говорится.

[ + – ] Портативная солнечная батарея Xiaomi Фото: Xiaomi

Насколько эффективны солнечные батареи

Да, действительно солнечные панели имеют КПД (коэффициент полезного действия) всего 22%. А где же остальные 78%? Все дело в том, что часть солнечного света будет отражаться от панели или превращаться в тепло вместо электричества. Материалы солнечных элементов также не могут поглощать все типы света, например инфракрасный.

Мировой рекорд эффективности солнечного элемента при комнатной температуре и обычном солнечном свете составляет 39%. Но эти элементы слишком дороги, чтобы быть рентабельными для домашних солнечных панелей.

Пока ученые не справились с этой проблемой, но на практике этот КПД можно поднять за счет количества панелей. Да и технологии продолжают развиваться и совершенствоваться с каждым годом.

Солнечная энергия слишком дорогая. Или нет?..

Сама по себе солнечная энергия – бесплатная. Денег стоит оборудование для ее получения. И да, оборудовать свой дом солнечными панелями с таким расчетом, чтобы покрыть все затраты, стоит недешево.

Например, чтобы полностью обеспечивать энергией нашего светила частный дом размером в 100 кв.м. нужно купить набор оборудования и панелей стоимостью приблизительно в 400 тыс. грн.

Вот наглядный расчет одной из компаний Киева по себестоимости и окупаемости солнечных панелей для дома в 100 кв.м.

[ + – ] Стоимость оснащения дома солнечными панелями и окупаемость Фото: Скриншот

Да, дорого. Зато полная автономность обеспечена. Кроме того, во многих странах правительства предоставляют государственные программы поддержки и специальные льготы для тех, кто хочет оборудовать свои дома солнечными панелями. Согласно приведенным выше расчетам, панели в дом на 100 кв.м окупятся за 5,7 лет.

В Украине о льготах речь пока не идет. Но благодаря "зеленому тарифу", закон о котором подписал президент Владимир Зеленский, государство обязано у вас выкупать излишки энергии по рыночным ценам. Кстати, вы можете продавать излишки не только государству, но и кому угодно. Правда тогда придется заплатить налог на общих основаниях.

Не удивительно, что солнечная энергия превращается в Украине вполне в доходный бизнес. Кроме того, высокая конкуренция и научные разработки из года в год делают панели более доступными по цене.

Солнечные панели для жителей многоэтажек — хорошее решение

Солнечным панелям нужно минимальное обслуживание — они долговечны и надежны. Если вы живете в пыльной среде, вы можете чистить их раз в год, чтобы максимизировать выходную мощность или счищать снег для той же цели. Вот и весь уход.

Жителям многоквартирных домов солнечные панели могут быть хорошим подспорьем. Мы уже выяснили, что компактные панели, расположенные возле окна, способны заряжать портативную технику. Но если вам удастся собрать активных жильцов своего дома, то вы сможете совместно скинуться и поставить себе на крышу солнечные панели, наслаждаясь получаемой энергией. Почему бы и нет?

Ранее Фокус рассказывал, что ученые разработали солнечную батарею толщиной с бумагу.